Оплачивать счета в «Сбербанк Онлайн» теперь можно быстрее

В актуальной версии приложения «Сбербанк Онлайн» для пользователей Android-смартфонов обновился раздел «Платежи». Пользоваться им стало проще. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Так, в разделе появились счета на оплату — больше не нужно ждать квитанций или искать реквизиты поставщика вручную. После выставления счета пользователи смогут мгновенно оплатить услуги ЖКХ, интернет и государственные услуги прямо с мобильного устройства. Выставленные счета можно скрыть или удалить, если счет уже не актуален. А еще это гарантия того, что ваши деньги дойдут до поставщика услуг: сегодня участились случаи, когда мошенники подделывают QR- или штрих-коды, бросают квитанции в почтовые ящики, а люди не могут отличить их от настоящих. Счет, который приходит в «Сбербанк Онлайн», нельзя подделать — оплачивая услуги таким образом, человек защищен от перевода средств злоумышленникам.

Также по всем ранее оплаченным услугам за коммуналку, мобильную связь, образование и др. больше не придется вводить реквизиты — они сохранены в разделе «Недавно платили».

Еще в «Платежах» есть раздел «Дом», где все начисления автоматически подтягиваются к адресу. В разделе собрана вся информация о недвижимости пользователя (дома и квартиры, машино-места, гаражи, кладовки). Данные наполняются из различных источников, из сервиса «Домклик» или портала «Госуслуг» (если предоставлены нужные согласия). Можно отредактировать информацию, добавить новый объект вручную или удалить лишний. «Дом» был перезапущен в октябре 2024 г. — теперь в нем представлены различные сервисы для простого и удобного управления недвижимостью, включая оформление страховки, консультации с юристом, заказ дизайн-проекта и др. Самым популярным сервисом по-прежнему остается оплата коммунальных услуг — с момента перезапуска услугой воспользовались уже более 30 млн раз.