Только бумажный. Россиянам оказался не нужен цифровой рубль

Почти половина жителей России не видят никаких преимуществ в цифровом рубле, который так активно продвигает государство. Он должен стать третьей формой валюты наряду с наличными деньгами и электронными рублями на банковских картах, однако россияне крайне скептически относятся к нему.

Он нам и не нужен, цифровой рубль ваш

Значительная часть населения России с большим скепсисом относятся к цифровому рублю, поэтапное распространение которого должно начаться во второй половине 2026 г. Ссылаясь на ВЦИОМ, РБК пишет, что 40% российских граждан совершенно не видят в нем никаких преимуществ по отношению к двум имеющимся формам денег – наличным и безналичным.

Более того, чем ближе дата начала распространения цифрового рубля, которую, к слову, не раз переносили, тем выше количество россиян, не видящих в нем необходимости. Для сравнения, в 2024 г. об отсутствии у цифрового рубля хоть каких-либо преимуществ говорили 31% россиян.

Лишь 6% не видят никаких недостатков в новой форме денег. 37% не смогли определиться с ответом. Опрос ВЦИОМ проводился 5 июля 2025 г. среди россиян старше 18 лет. Мнение несовершеннолетних в нем не учитывалось.

Государственная Дума России Россияне не доверяют цифровому рублю. В том числе и потому, что очень мало о нем знают

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты и будет котироваться наравне с наличными и безналичными деньгами и обладать равной с ними стоимостью. Операции с цифровыми рублями будут осуществляться непосредственно через ИТ-платформу Центробанка. Россиянам потребуется открывать специальные цифровые кошельки, но, правда, сделать это можно будет через любой банк, а доступ к этим кошелькам будет предоставлен через привычные банковские приложения.

Плюсы и минусы цифрового рубля

Участники опроса ВЦИОМ выявили несколько преимуществ и недостатков новой формы денег в России. В список плюсов они отнесли в первую очередь безопасность и защиту от кражи и мошенников – этот вариант выбрали 10%. по 3% считают преимуществом более удобную форму расчетов и контроль со стороны государства.

Недостатков у цифрового рубля россияне нашли больше. На первом месте – угроза утечки персональных данных (12% опрошенных), на третьем – зависимость от интернета (6%), который в России то замедляют, то вовсе блокируют, на четвертом – сложность в использовании (6%). Второе место среди недостатков занимает контроль со стороны властей (8%), который к преимуществам цифрового рубля отнесли лишь 3% граждан.

Количество тех, кто вовсе не видит минусов в цифровом рубле, за год никак не изменилось. Таковых по-прежнему абсолютное меньшинство, всего 6%.

Оно мне вообще надо?

РБК приводит и другие цифры, полученные специалистами ВЦИОМ. Согласно опросу, свыше половины россиян не хотят пользоваться цифровым рублем.

Так, на вопрос о желании хотя бы попробовать использовать цифровой рубль вариант «Точно не хотел(а) бы» выбрали 24% респондентов, а 27% проголосовали за вариант «Скорее не хотел(а) бы», что в сумме дает 51%.

Противоположный лагерь оказался гораздо более малочисленным. За варианты «Точно хотел(а) бы» и «Скорее хотел(а) бы» проголосовали 9% и 26% соответственно, то есть 35%. 14% затруднились ответить.

Мнение главы Сбербанка

Необходимость во введении цифрового рубля не видят не только обычные граждане, но и топ-менеджеры, притом напрямую связанные с финансовой сферой. Новая форма денег оказалась совершенно не нужна непосредственно председателю правления и президенту Сбербанка Герману Грефу.

В начале июля 2025 г. CNews писал, что Греф не видит реальных преимуществ цифрового рубля перед безналичным, притом не только для граждан, но также для банков и бизнеса. По его мнению, аналогичные эксперименты в других странах нельзя назвать удачными. Греф также подчеркнул, что в России все финансовые операции и без того цифровизованы.

«Я не понимаю, зачем мне как физическому лицу нужен такой вариант, как банку – тоже. И предприятиям – зачем это нужно, я тоже пока не очень хорошо понимаю», – заявил Герман Греф журналистам в кулуарах Финконгресса Банка России.

Непросвещенное общество

Еще один недостаток цифрового рубля в том, что почти половина жителей России не совершенно понимают, что это такое, и как он в принципе будет работать. В целом осведомленность о будущей третьей форме денег среди россиян находится на низком уровне.

К июлю 2025 г. лишь 7% россиян отлично знали, что такое цифровой рубль, а это абсолютное меньшинство. 45% имели лишь общее представление о нем, а еще 43% хоть и слышали о нем, даже не имеют о нем ни малейшего понятия.

В массовом восприятии цифровой рубль – «малопонятная абстрактная категория», пишет РБК со ссылкой на ВЦИОМ. Лучше всего в нем разбираются лишь самые молодые участники опроса – в возрасте 18-24 лет.

Всегда готов?

И все же, несмотря на крайне скептическое отношение многих россиян к цифровому рублю и почти всеобщую неосведомленность о нем, россияне все же не против пользоваться им. Более того, за последние два года готовность использовать цифровой рубль показала рост, хотя и незначительный, с учетом периода.

В 2023 г. готовность пользоваться третьей формой денег была на уровне 30%. Годом позже она выросла до 31%, а в 2025 г. – до 35%.

Но все же 51% россиян по-прежнему не хотят даже пробовать новый формат денег, выяснили аналитики ВЦИОМ.

Пока добровольно

В Центробанке сообщили РБК, что использование цифрового рубля – дело добровольное, то есть насильно переводить россиян на новую форму денег не станут. «Скепсис и настороженное отношение к новому – это нормально, особенно когда это касается денег», – сказали РБК представители Центробанка.

В ЦБ РФ привели в пример Систему быстрых платежей и заодно банковские карты как таковые. Представители регулятора отметили, что на заре внедрения этих продуктов россияне относились к ним скептически.

В нынешнее время, действительно, и СБП, и банковские карты распространены повсеместно, и ими и правда никто не заставляет пользоваться. Вот только они совершенно не работают там, где нет интернета, который в России в нынешних реалиях регулярно отключают. Цифровой рубль тоже не работает без интернета.

История проекта

Цифровому рублю как концепции совсем скоро исполнится пять лет. Впервые он был анонсирован Центробанком 13 октября 2020 г.

Одна из особенностей третьей формы денег – она не подходит для сбережений, так как проценты на нее начисляться не будут. Также не предусмотрено и начисление кешбэка.

CNews писал, что пилотный проект цифрового рубля стартовал 15 августа 2023 г. Команда участников состоит из 15 банков, включая Сбербанк, глава которого не видит смысла в цифровом рубле. Также в число участников пилота вошли 9000 граждан и 1200 компаний.

Согласно статистике Центробанка, к концу мая 2025 г., то есть по прошествии почти двух лет с начала эксперимента, в России было совершено более 63 тыс. переводов с использованием цифрового рубля, а также около 13 тыс. платежей за товары и услуги и в пределах 17 тыс. смарт-контрактов. Всего на ИТ-платформе открыто около 2,5 тыс. кошельков для физических и юридических лиц.