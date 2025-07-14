CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Финансовые результаты Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура Цифровизация Внедрения ИТ в банках ИТ в госсекторе Инфраструктура Ритейл Интернет Техника
|

В России готовятся льготы для дата-центров с отечественным ИТ-оборудованием

В России может появиться новый механизм поддержки инвесторов, создающих дата-центры с применением отечественного ИТ-оборудования. Сотрудники Министерства промышленности и торговли России работают над поправками в закон о промышленной политике, которые позволят распространить действие специнвестконтрактов на сферу строительства дата-центров.

Проработка льгот

Российские власти обсуждают механизм поддержки инвестиций в строительство дата-центров, пишет Forbes.

Сотрудники Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России в июле 2025 г. готовят изменения в закон о промышленной политике, чтобы расширить налоговые льготы по специнвестконтрактам на проекты строительства центров обработки данных (ЦОД) в России.

По данным Forbes, сотрудники Минпромторга России готовят поправки к закону о промышленной политике, которые расширят действие специнвестконтрактов (СПИК) на проекты по созданию ЦОДов. СПИК представляет собой соглашение между государством и инвестором, предусматривающее налоговые и административные льготы в обмен на локализацию производства и инвестиции. В Минпромторге совместно с сотрудниками Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) прорабатывает введение «спросового СПИКа» — специального формата контракта, направленного на поддержку проектов цифровой инфраструктуры с использованием российских технологий.

cloud700.jpg

Freepik - rawpixel.com
Власти в России готовят льготы для дата-центров с отечественным ИТ-оборудованием

Первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков рассказал Forbes, что такая модель может стать важным финансовым инструментом поддержки ИТ-отрасли, особенно на фоне растущего спроса на мощности дата-центров, обусловленного в том числе развитием искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, для стимулирования инвестиций в ИТ-инфраструктуру важнее сосредоточиться не на субсидиях на закупку оборудования, а на создании прозрачного и понятного налогового режима, который будет действовать в течение 15–20 лет в зависимости от объема инвестиций. Это, по его мнению, снизит риски завышения стоимости ИТ-оборудования и обеспечит предсказуемые условия для бизнеса.

Представители Минцифры подтверждают участие в разработке соответствующих льготных мер. В министерстве рассчитывают, что механизм СПИК в сочетании с планируемыми изменениями в законодательстве о связи (в частности, с определением статуса дата-центров и созданием добровольного реестра) усилит привлекательность таких проектов в России. Объекты, вошедшие в реестр, смогут подключаться к электросетям по упрощенной процедуре и пользоваться сниженным тарифом, а также не смогут размещать ИТ-оборудование для майнинга.

Бизнес поддерживает инициативу

Представители ИТ-отрасли поддерживают инициативу, но отмечают необходимость тщательной проработки критериев. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) выступает за конкурентную доступность СПИК и предотвращение монополизации. В Ассоциации индустриальных парков предлагают учитывать специфику индустриальных площадок при разработке новых правил подключения к электросетям.

Эксперты подчеркивают, что доля российского оборудования в стоимости серверов остается низкой, так как ключевые компоненты в 2025 г. — процессоры и память — в основном импортируются в Россию. Однако, по мнению отрасли, грамотная господдержка способна помочь отечественным производителям сократить технологическое отставание и укрепить позиции на растущем рынке.

Регламенты деятельности дата-центров

В 2020 г. Президент России Владимир Путин поручил Правительству России проработать вопрос льготной поддержки дата-центров и помочь им сократить издержки на электроэнергию. В 2021 г. представители Правительства России разработали поправки и внесло их в Госдуму и в первом чтении законопроект был принят в 2022 г. В нынешней версии помимо закона «О связи» документ вносит изменения в законы «О концессионных соглашениях», «О государственно-частном партнерстве», «О цифровых финансовых активах», которые предлагают: отнести ЦОДы к сооружениям связи и скорректировать определение для таких объектов (теперь это совокупность зданий или помещений, используемых для размещения ИТ-оборудования для обработки и хранения данных); Минцифры будет вести реестр ЦОДов; владельцы таких объектов смогут войти в реестр на добровольной основе; требования для этого будет определять Правительство России; в ЦОДах, включенных в реестр, будет запрещено размещать майнинговую ИТ-инфраструктуру и добывать криптовалюту.

Об этом CNews сообщил представитель вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, под руководством которого велась работа по регулированию ЦОДов. Цифровизация и внедрение ИИ-технологий предполагают работу с огромными массивами данных, и чтобы эффективно хранить и обрабатывать эту информацию, необходимо увеличивать количество и мощности дата-центров.

Источник РБК, участвующий в работе над финальной версией законопроекта, объяснил, что таким образом ЦОДы смогут получать электроэнергию по льготным тарифам, а не по полной стоимости, что должно снизить их операционные расходы.

Нехватка мощностей в России

Российские ИТ-компании в 2025 г. сталкиваются со значительным дефицитом дата-центров, что усугубляется развитием ИИ, требующего большого количества вычислительных мощностей. Как писал CNews, в 2024 г. об их нехватке и сложностях с поиском территорий для строительства ЦОДов заявляли представители Сбербанка и Т-банка.

Российским корпорациям не хватает вычислительных мощностей на рынке, поэтому они занялись строительством дата-центров самостоятельно, объясняет директор по эксплуатации ЦОДов компании Nubes Антон Турсунов. Такие ЦОДы развертывают организации, которые сталкиваются с необходимостью обработки больших объемов собственных данных, например «Яндекс», Wildberries, .

По информации «Коммерсант», драйвером роста российского рынка ЦОДов стал именно госсектор. В 2024 г. в эксплуатацию ввели, например, ЦОДы «Росатома», федеральный ЦОД Министерства внутренних дел (МВД) России, единый ЦОД Министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды), вычислительные мощности правительства Москвы. Сюда также можно отнести дата-центры Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральная миграционная служба (ФМС).

По прогнозам Совкомбанка, к 2030 г. рынок ИИ-услуг в России вырастет в десятки раз, а потребность в мощностях дата-центров превысит 700 МВт. Однако из-за текущих темпов строительства и высоких ставок по кредитам рынок может столкнуться с нехваткой серверной ИТ-инфраструктуры уже в 2027 г.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Гулидин, «Т1 Иннотех»: Полное импортозамещение в сфере финансовых технологий вполне осуществимо, хотя и потребует времени

Названы главные виновники утечек персональных данных в России. Это работники сферы связи

Михаил Некрасов, Securitm: Системы управления информационной безопасностью полезны даже для небольших банков

Брокер ПСБ перевел инвестиционную платформу на российские технологии

Власти требуют сделать банкоматы более российскими. Должно быть больше отечественных компонентов внутри

Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще