Банки смогут получать информацию о самозапретах на кредиты благодаря продуктам от «Диасофт»

С 1 марта 2025 г. в России вступил в силу Федеральный закон от 26.02.2024 №31-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях» и Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)». Это дает физическим лицам возможность защититься от мошенников, установив через портал «Госуслуги» самозапрет на оформление кредитов в банках или займов в микрофинансовых организациях. Отметка появляется в кредитной истории гражданина. Пока она не снята, финансовое учреждение должно отклонять или перенаправлять заявки на кредит. Если установлен самозапрет на оформление кредита онлайн, заявка из офиса банка не будет отклонена.

Компания «Диасофт» поддержала нововведения и доработала свои продукты «Взаимодействие с БКИ» и «Система принятия решений», входящие в состав решения «Кредитный конвейер». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Специалисты «Диасофт» расширили функционал продукта «Взаимодействие с БКИ» – теперь он позволяет банкам получать информацию об установленных клиентами самозапретах на кредит в рамках обновленного законодательства. Это стало возможным благодаря тому, что продукт может быть интегрирован с программным обеспечением Credit Registry для обмена данными с квалифицированным бюро кредитных историй (КБКИ).

Обработка полученной информации по самозапретам на кредит осуществляется в продукте «Система принятия решений». В зависимости от ответа из КБКИ продукт маршрутизирует заявку следующим образом: «Система принятия решений» направляет уведомление о возможности оформить кредит в офисе банка, если у клиента установлен самозапрет на кредит через дистанционные каналы; процесс выдачи кредита останавливается, а клиенту направляется отказ по заявке, если действует полный самозапрет.