Альфа-Банк перевел CRM для отделений на российскую микросервиcную Java-платформу Axiom Runtime Container

Альфа-Банк перевел микросервисную CRM-платформу для работы в отделениях на российские Java-технологии. Для работы CRM применяются легковесные Java-контейнеры Axiom Runtime Container, что повышает безопасность и производительность высоконагруженных сервисов. Система на российском Java-стеке Axiom JDK работает в промышленной эксплуатации с 2024 г. и обслуживает свыше 20 тыс. сотрудников банка каждый день.

Применение технологий Axiom JDK играет важную роль для стабильной и бесперебойной работы высоконагруженных систем в ИТ-ландшафте банка. Благодаря оптимизированной среде исполнения Java и системному подходу к безопасности и производительности обеспечивается надежность, необходимая для бесперебойной работы CRM-платформы.

Альфа-Банк одним из первых в банковском секторе стал использовать российскую платформу Java в промышленной эксплуатации. Банк получил гарантированную доступность Docker-образов дистрибутива вне зависимости от внешних факторов, таких как недоступность Docker Hub. Этот шаг усилил технологическую независимость и повысил надёжность ИТ-инфраструктуры.

CRM-платформа Альфа-Банка построена на основе микросервисной архитектуры с использованием Java, Kotlin и Spring Boot, что дает гибкость, отказоустойчивость и возможность быстрого обновления отдельных сервисов без остановки всей системы. Такой подход помогает эффективно управлять высокой нагрузкой, а также повышает масштабируемость и надежность. При реализации проекта используется самый современный стек технологий и подходы по работе с микросервисами, при этом уделяется пристальное внимание безопасности и высокой степени автоматизации на всех этапах производственного процесса.

Axiom JDK — российская платформа Java SE, которая применяется в системах, требующих высокого уровня безопасности, информационных инфраструктурах (КИИ), в сложных ИТ-ландшафтах банковских систем, требовательных к высокой пропускной способности Java-приложений. Своевременный выпуск обновлений безопасности в рамках технической поддержки отвечает требованиям ИБ для систем высокого уровня критичности.

Axiom Runtime Container — это легковесный Java-контейнер, созданный на основе контейнерной ОС Axiom Linux и оптимизированной версии Axiom JDK Lite для облаков и микросервисной архитектуры. Его минимальный размер позволяет экономить инженерное время и вычислительные ресурсы, а также повышать безопасность за счет уменьшения поверхности атаки. Все сборки продуктов проходят через процесс исследования исходного кода и строгий контроль качества.

«Кейс Альфа-Банка показывает, как продуманная технологическая стратегия и прогрессивные отечественные продукты создают позитивный потребительский опыт. Вместе с командой банка мы задали новый стандарт устойчивости для банковской инфраструктуры России, в которой Java занимает центральное место. Мы гордимся, что наши Java-технологии поддерживают новый уровень цифровой независимости России, стоят на страже безопасности систем и помогают улучшать отношения лидеров рынка со своими клиентами», — сказал Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK.