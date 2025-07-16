Сбербанк запустил сервис «Перенос покупок» на кредитные карты

Теперь владельцам кредитных карт Сбербанка не нужно думать какой картой платить - с 16 июля держателям кредитных карт доступен сервис «Перенос покупок». Он позволяет перенести покупки, оплаченные дебетовой картой, на кредитку и погасить задолженность без процентов в срок до 120 дней. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новый сервис разработан специально для ситуаций, когда клиент потратил на покупку собственные средства по дебетовой карте вместо кредитной, а собственные средства срочно понадобились.

Особенности сервиса

Функционал доступен клиентам в «Сбербанк Онлайн» на Android начиная с версии 16.8. Для клиентов на iOS функционал будет доступен позднее.

Можно перенести покупки, совершенные в магазине или онлайн за текущий и предыдущий месяц, при условии наличия свободного кредитного лимита.

Начисленные баллы бонусной программы «Спасибо» при переносе покупок сохраняются.

Покупки, совершенные вчера и сегодня можно перенести без комиссии. За покупки, совершенные ранее, будет комиссия в размере 4% от суммы покупки.

Перенести можно только покупки. Переводы и операции снятия наличных не переносятся.

Для использования сервиса необходимо авторизоваться в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», выбрать кредитную карту и нажать на карточку «Перенесите покупки». Выбрать покупки, которые нужно перенести, а также счет, куда перевести деньги. Деньги за перенесенные покупки поступят на выбранный счет. Список перенесенных покупок находится в «Истории операций» в «Сбербанк Онлайн».

Александр Калинкин, лидер трайба «Кредитные карты» Сбербанка: «Наша цель — сделать жизнь людей проще. Теперь не нужно думать о том, какой картой платить: просто покупайте, а выбор можно сделать потом. Новый сервис «Перенос покупок» позволяет спокойно совершать необходимые траты даже когда кредитной карты нет под рукой. Просто выберите нужные покупки в «Сбербанк Онлайн», перенесите их на кредитную карту и возвращайте потраченную сумму без переплаты до четырех месяцев».