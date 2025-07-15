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Юные клиенты Сбербанка теперь могут оплачивать покупки по QR-коду

Юные клиенты Сбербанка от 6 до 13 лет включительно в среднем тратят 37 тыс. руб. в год. Больше всего расходов приходится на супермаркеты, кафе, маркетплейсы и проезд в транспорте. Теперь дети смогут оплачивать все это даже без банковской карты, нужен только телефон. Выручит QR-код, который можно отсканировать в детском финансовом приложении «СберKids». Значок QR находится в правом верхнем углу экрана, оплата занимает пару секунд. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чтобы пользоваться «СберKids», нужно оформить детскую «СберКарту». В приложении ребята могут просматривать баланс, получать переводы и сами переводить деньги на карты Сбербанка и банков-партнеров, копить на самое нужное. Еще в приложении много познавательных роликов — о том, как защититься от мошенников, что такое программа лояльности и на другие темы.

Алексей Круглов, вице-президент, директор Департамента цифровых каналов B2C Сбербанка: «Родители все чаще оформляют детские «СберКарты». Сегодня такая карта есть уже у 4 млн детей от 6 до 13 лет включительно, и 2,2 млн из них пользуются приложением «СберKids» — единственным на рынке банковским приложением, разработанным специально для детей. Чтобы у юных клиентов «Сбера» были такие же возможности оплачивать покупки, как и у взрослых, мы добавили в «СберKids» оплату по QR-коду. Это так же просто и безопасно, как платить картой, и за эти покупки тоже начисляются бонусы «Спасибо». Еще в этом году для детей в «СберKids» заработают переводы через СБП — один из популярных запросов наших клиентов».

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