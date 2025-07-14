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«Диасофт» поддержал требования 127-ФЗ в части информационного обмена между банками и СФР

С 1 сентября 2025 г. вступают в силу изменения федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», касающиеся информационного обмена между кредитными организациями и Социальным фондом России (СФР). Кредитные организации будут обязаны по запросу СФР в течение трех дней с даты получения такого запроса передавать информацию о наличии судебных ограничений в отношении клиентов.

Информационный обмен между СФР и банками осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с использованием вида сведений «Передача информации о судебном ограничении».

Компания «Диасофт» поддержала новые требования 127-ФЗ в программном продукте «Взаимодействие с СФР», входящем в состав решения «Взаимодействие с госорганами». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В продукте реализованы: контроль запросов на соответствие форматам взаимодействия; рабочее место оператора для подготовки ответа на запрос СФР; интеграция со СМЭВ – используется проверенный адаптер к СМЭВ для безопасного и надежного обмена информацией.

Автоматизация взаимодействия с СФР согласно 127-ФЗ позволит банкам выполнить требования законодательства и улучшить качество сервисов.

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