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Эксперты Method прогнозируют: финтех с мультивалютной логикой станет стандартом для экспортеров

В 2024 г. экспорт товаров из России увеличился за счет переориентации на рынки Азии, и этот тренд, по прогнозам аналитиков, сохранится в 2025 г. В условиях санкций и переориентации торговли на новые рынки мультивалютные решения становятся незаменимыми. Аналитики финтех-компании Paygine прогнозируют, что мультивалютная логика утвердится как стандарт для российских экспортеров, упрощая расчеты и снижая валютные риски. Об этом CNews сообщили представители Paygine.

Мультивалютные платежные платформы позволяют экспортерам принимать платежи в валютах партнеров, таких как юани или дирхамы, минимизируя издержки на конвертацию. По данным Центрального банка России, в 2023 г. доля расчетов в национальных валютах с дружественными странами превысила 65%, и эта тенденция продолжилась в 2024 г.

«Рост расчетов в национальных валютах требует от финтех-компаний решений, обеспечивающих бесшовные мультивалютные операции. Такие системы защищают экспортеров от потерь, связанных с волатильностью рубля, и укрепляют их позиции на новых рынках», – сказал Артем Журавлев, директор продукта Method финтех-компании Paygine

В 2024 г. в России наблюдался рост интереса к цифровым финансовым активам (ЦФА) и блокчейн-технологиям, используемым для трансграничных расчетов. Блокчейн снижает комиссии и ускоряет трансграничные платежи, что особенно важно для экспортеров, работающих с Китаем или ОАЭ. Финтех с мультивалютной логикой, подкрепленный такими решениями, обеспечивает конкурентное преимущество.

Между тем, санкции и ограничения на использование западных платежных систем вынуждают российских экспортеров искать альтернативные каналы. В 2024 г. многие российские экспортеры столкнулись с задержками трансграничных платежей из-за санкционных ограничений. Мультивалютные финтех-решения, интегрированные с локальными системами, например, СПФС, помогают преодолевать эти барьеры, гарантируя надежность и скорость транзакций.

«Развитие мультивалютных решений в России поддерживается государственной цифровизацией финансов. ЦБ России разрабатывает альтернативные платежные системы, включая цифровой рубль, для поддержки трансграничных расчетов в национальных валютах, с планами внедрения в 2025 году. Финтех-компании, интегрирующие свои платформы с такими системами и поддерживающие юани или рупии, станут лидерами для экспортеров, стремящихся снизить зависимость от доллара и евро», – сказал Артем Журавлев, директор продукта Method финтех-компании Paygine

Рост экспорта и цифровизация финансов делают мультивалютные финтех-решения стандартом для российского бизнеса. Экспортеры, адаптирующиеся к этим трендам, укрепят свои позиции на глобальном рынке.

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