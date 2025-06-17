Брокер ВТБ первым перевел инвестиционную инфраструктуру на отечественные технологии

Брокер ВТБ завершил переход на цифровую платформу, полностью основанную на российских технологических решениях. Это позволит быстрее запускать новые продукты и совершенствовать сервис для клиентов.

Переход на собственную технологическую платформу стал важным этапом масштабной цифровой трансформации, направленной на повышение надежности, гибкости и технологического суверенитета всей брокерской инфраструктуры.

Обновленный комплекс высокотехнологичных решений предоставляет клиентам полный набор инвестиционных возможностей: от открытия брокерского счета или ИИС до совершения сделок с широким набором инструментов (акции, облигации, валюта, фонды, деривативы), подключения инвестиционных стратегий, использования маржинального плеча, создания субсчетов, а также получения инвестиционных консультаций, в том числе на базе технологий искусственного интеллекта. Техническое ядро системы не содержит иностранных компонентов. Это исключает риски, связанные с отзывом или прекращением лицензий, и обеспечивает бесперебойное развитие сервиса в рамках российской юрисдикции.

«В 2025 году брокер ВТБ завершил переход на полностью российское программное обеспечение. Все ключевые системы — от торгового функционала до инфраструктуры клиентского обслуживания — независимы от иностранных вендоров. Была проделана масштабная работа: большинство решений разработаны с нуля на базе современных технологий. Это обеспечивает высокую надежность, скорость и устойчивость к высоким нагрузкам, полное соответствие требованиям регуляторов и абсолютную технологическую независимость. Это уникальный опыт, который в перспективе можно масштабировать и на других участников фондового рынка», — отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

Внешний интерфейс приложения остался прежним. Однако за счет глубокой технологической трансформации платформа получила серьезные преимущества: вся система функционирует в отечественном инфраструктурном контуре, что повышает безопасность хранения и обработки данных. Кроме того, собственная архитектура позволяет команде оперативно развивать функциональность и создавать решения, отвечающие запросам российских инвесторов, — минуя ограничения, свойственные зарубежным коробочным продуктам.

Переход на отечественное программное обеспечение — часть долгосрочной цифровой стратегии ВТБ. В дальнейшем на базе новой платформы планируется развивать новые инвестиционные продукты и внедрять сервисы следующего поколения. Уже в этом году выйдет новая версия приложения «ВТБ Мои Инвестиции» — с расширенными возможностями и персонализированным подходом, которые будут учитывать интересы и поведение каждого инвестора.