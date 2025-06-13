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Регата «Капитаны ИИ»: «Финам» приглашает на нетворкинг под парусами

16 июня в Санкт-Петербурге, на Петровской косе, состоится парусная регата «Капитаны ИИ» — деловое событие на воде, организованное «Финамом» в рамках Национального форума «ИИ – будущее сегодня».

Это больше, чем спортивное состязание. Регата станет уникальной платформой для неформального общения между участниками форума, лидерами ИИ-отрасли, представителями ИТ, финансов и технологического бизнеса. Яркая и энергичная атмосфера парусной гонки ляжет в основу продуктивного нетворкинга и создания новых профессиональных связей.

Формат регаты предусматривает участие на спортивных яхтах класса MX700 с сопровождением опытных инструкторов. Принять участие смогут как новички, так и профессиональные спортсмены.

Дата и место проведения:

16 июня 2025, Санкт-Петербург, Петровская коса, 9

Кто сможет участвовать:

  • гости форума «ИИ – будущее сегодня»;
  • топ-менеджеры компаний из сфер ИИ, ИТ, инвестиций и финансов.

Программа мероприятия:

  • 10:00 – сбор участников, welcome-фуршет;
  • 11:00 – выступление «Финама»;
  • 11:30 – инструктаж и жеребьевка;
  • 12:00 – выход на воду, насыщенная программа для тех, кто на берегу;
  • 13:00–15:00 – гонки;
  • 16:00 – отдых на берегу;
  • 17:00 – вечерняя программа: награждение, фуршет, свободное общение.

Регистрация открыта до 12 июня включительно. Количество мест ограничено.

Рекламаerid:2W5zFGH4FdAРекламодатель: «Инвестиционная компания «ФИНАМ»ИНН/ОГРН: 7731038186/1027739572343Сайт: https://www.finam.ru/

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