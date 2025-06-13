Регата «Капитаны ИИ»: «Финам» приглашает на нетворкинг под парусами
16 июня в Санкт-Петербурге, на Петровской косе, состоится парусная регата «Капитаны ИИ» — деловое событие на воде, организованное «Финамом» в рамках Национального форума «ИИ – будущее сегодня».
Это больше, чем спортивное состязание. Регата станет уникальной платформой для неформального общения между участниками форума, лидерами ИИ-отрасли, представителями ИТ, финансов и технологического бизнеса. Яркая и энергичная атмосфера парусной гонки ляжет в основу продуктивного нетворкинга и создания новых профессиональных связей.
Формат регаты предусматривает участие на спортивных яхтах класса MX700 с сопровождением опытных инструкторов. Принять участие смогут как новички, так и профессиональные спортсмены.
Дата и место проведения:
16 июня 2025, Санкт-Петербург, Петровская коса, 9
Кто сможет участвовать:
- гости форума «ИИ – будущее сегодня»;
- топ-менеджеры компаний из сфер ИИ, ИТ, инвестиций и финансов.
Программа мероприятия:
- 10:00 – сбор участников, welcome-фуршет;
- 11:00 – выступление «Финама»;
- 11:30 – инструктаж и жеребьевка;
- 12:00 – выход на воду, насыщенная программа для тех, кто на берегу;
- 13:00–15:00 – гонки;
- 16:00 – отдых на берегу;
- 17:00 – вечерняя программа: награждение, фуршет, свободное общение.
Регистрация открыта до 12 июня включительно. Количество мест ограничено.
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