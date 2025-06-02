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ВТБ вступил в ассоциацию крупнейших потребителей ПО и оборудования

ВТБ стал участником Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования — объединения, созданного для консолидации усилий ведущих компаний в развитии отечественного ИТ-рынка и достижении технологического суверенитета.

Среди основных целей ВТБ в Ассоциации — диалог и обмен опытом с крупнейшими компаниями-заказчиками по формированию требований к кросс-отраслевым российским решениям, включая системное программное обеспечение и оборудование, а также приоритизация необходимых доработок для повышения зрелости отечественных ИТ-продуктов. Отдельное внимание будет уделено развитию экспертизы в области тестирования и апробации решений, а также дальнейшему выстраиванию конструктивного взаимодействия с регуляторами.

«Одной из ключевых задач ВТБ в сфере импортозамещения сегодня является интеграция ИТ-ландшафтов присоединяемых банков и завершение перехода на отечественное программное обеспечение и оборудование. В рамках развития собственных центров компетенций — их более 14 — банк активно внедряет и развивает российские технологические решения. Вступление в Ассоциацию мы рассматриваем как возможность обмениваться накопленным опытом, формировать консолидированную позицию участников рынка для взаимодействия с регуляторами и совместно с разработчиками решать задачи технологической независимости», — сообщил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

К концу прошлого года банк завершил импортозамещение более 800 информационных систем. Достижение технологического суверенитета и устранение зависимости от внешних разработок остается одной из ключевых задач банка.

«Вхождение банка ВТБ в состав Ассоциации не только ценный знак доверия, но также больший экспертный, технологический ресурс, благодаря которому мы усилим позиции и расширим вклад крупнейших потребителей ПО и оборудования в развитие российского ИТ-рынка, в том числе в межотраслевое взаимодействие. ВТБ — один из крупнейших банков России, который успешно реализует переход на российские ИТ-решения, и вместе с тем тестирует, внедряет новые технологии. Уверена, наше сотрудничество будет и интересным, и плодотворным», — отметила Рената Абдулина, председатель Ассоциации крупнейших потребителей ПО и оборудования.

Ассоциация КП ПОО — это первое объединение крупнейших заказчиков программного обеспечения и ИТ-оборудования в России. Учредителями являются госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», компании «Газпром нефть» и «Ростелеком». В состав объединения также входят «Транснефть», РЖД, Сбер, госкорпорация «Ростех», алмазодобывающая компания «АЛРОСА».

Рекламаerid:2W5zFJbyTbeРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: www.vtb.ru

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