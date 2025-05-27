Более 1600 ИТ-специалистов приняли участие в архитектурном хакатоне ВТБ

Свыше 1600 ИТ-специалистов из разных регионов России приняли участие в архитектурном хакатоне ARCHI.Tech, организованном банком ВТБ. В этом году участники представили в 2 раза больше решений, чем годом ранее, а победившие команды разделили призовой фонд в размере 1,2 млн рублей.

Архитектурный хакатон позволяет участникам соревноваться в решениях по совершенствованию ИТ-архитектуры. Например, в создании архитектуры новых сервисов, оптимизации существующих решений, интеграции с внешними API, обеспечении безопасности и масштабируемости инфраструктуры и др.

В ARCHI.Tech 2025 участники соревновались в трех направлениях: архитектура надежности, архитектура данных и прикладная архитектура. Среди кейсов — проектирование архитектуры данных для цифрового рубля, разработка стандартов надежности информационных систем и создание прикладных шаблонов. По итогам конкурсного отбора в финал вышли 30 команд, чьи решения были представлены жюри в формате онлайн-питчей.

«ARCHI.Tech стал для ВТБ эффективным инструментом поиска талантливых специалистов и оценки актуальных архитектурных подходов. Важно, что участниками хакатона в этом году стали не только молодые, но и уже состоявшиеся ИТ-архитекторы из разных регионов страны: средний возраст финалистов составил 29 лет. Рассчитываем, что многие из участников продолжат взаимодействие с ВТБ и присоединятся к нашей команде», — отметил Илья Старостин, руководитель департамента ИТ-архитектуры, старший вице-президент банка ВТБ.

Лучшими в треке «Прикладной архитектурный сервис» стали команды: «Мамкины архитекторы» из Ярославля и Красноярска, «Коворкинг Бандиты» из Воронежа, Москвы, Екатеринбурга и Ярославля, Sense Hack из Москвы. В треке «Архитектура данных цифрового рубля» — binary void и «Шторм» из Москвы, AdventureTime из Казани. Команды ArchCo из Перми, AL из Москвы и ТехноБум из Санкт-Петербурга стали победителями в треке «Архитектурный стандарт надежности». Команды получили по 170 тыс. рублей за первое место, по 130 тыс. рублей за второе и по 100 тыс. рублей за третье место.

ARCHI.Tech — первый в России хакатон для архитекторов. ВТБ системно развивает ИТ-сообщество через серию аналогичных мероприятий: MORE.Tech и VTB API hackathon. Каждый из них ориентирован на разные направления: от инновационных финтех-решений до ИТ-архитектуры и открытых API. Хакатоны объединяют разработчиков, аналитиков, архитекторов и студентов, которые работают над реальными кейсами банка и получают поддержку от экспертов.