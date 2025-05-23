ПСБ получил награду FINAWARD за успешную цифровизацию банковского сопровождения контрактов

ПСБ стал лауреатом ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой сферы FINAWARD-2025. На торжественной церемонии вручения премии банк был награжден за успешную цифровизацию банковского сопровождения контрактов (БСК).

В рамках премии была особо отмечена реализация в цифровом формате контрактов, смет, платежных поручений и других документов для БСК, а также механизм передачи акцепта по платежам подконтрольных компаний и все виды зарплатных реестров. Сегодня клиенты могут онлайн самостоятельно и в два раза быстрей подключить сервис БСК, вся отчетность формируется с помощью электронного документооборота, а реализацию проекта можно отслеживать онлайн в реальном времени по общей смете в разрезе разных поставщиков товаров и услуг. Заказчик также может онлайн подписывать все виды договоров, включая рамочные и B2B, резервировать и открывать отдельные счета, вносить изменения в сметы и реестры контрагентов с быстрым акцептованием этих изменений со стороны банка.

«Мы гордимся, что работа команды ПСБ была по достоинству оценена экспертным сообществом. Банковское сопровождение контрактов сегодня стало неотъемлемой частью коммерческих сделок, обеспечивая компаниям эффективное управление расходами, оптимизацию затрат и повышение прозрачности сделок. По итогам 2024 года количество клиентов, подключенных к сервису БСК в ПСБ, выросло на 25% во многом благодаря внедрению новых и удобных для клиента опций. Мы смогли объединить заказчиков, подрядчиков и субподрядчиков на одной платформе и в одном информационном поле, что позволило клиенту получить обслуживание контракта под ключ. Мы продолжаем работу над совершенствованием сервисов», – заявил Игорь Рамазанов, заместитель руководителя блока цифровизации, сопровождения и поддержки юридических лиц ПСБ.