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Сбербанк предложил сделать все собрания кредиторов в банкротстве электронными

В Сбербанке уже много лет используется сервис «Bankro.TECH – электронные собрания», что позволило сократить среднее время участия в собраниях кредиторов с 3 часов до 5–7 минут. Об этом рассказал вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Кирилл Демин.

Кирилл Демин: «Мы рады, что сотрудники экономят свое время и голосуют прямо со своего рабочего места. Я предлагаю рассмотреть вопрос обязательного проведения собраний в электронном виде, а очное участие оставить как опцию для особых случаев. Также важно стандартизировать документы, подаваемые в суд, и судебные акты. К примеру, сейчас существует несколько сотен вариантов определений суда о включении требований. А уж вариантов требований и не перечесть — это огромная нагрузка на судей. Думаю, целесообразно создать рабочую группу на базе Верховного суда или Судебного департамента по стандартизации документов, подаваемых в суд, и в качестве пилотного направления выбрать банкротство».

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