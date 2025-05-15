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Сбербанк упростил оплату услуг мобильной связи

Сбербанк в своем приложении запустил новый сервис, который поможет клиентам одновременно пополнять баланс нескольких мобильных номеров в пару касаний. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Выбор номеров стал удобнее: номера, по которым вы регулярно пополняете баланс, собраны в одном месте. Приложение самостоятельно определяет оператора связи по каждому номеру. Не нужно вспоминать, сколько внести на баланс: суммы платежей заполняются автоматически на основе предыдущих оплат, при необходимости их всегда можно изменить. Для экономии времени за один раз можно пополнять баланс номеров разных операторов.

Сервис будет удобен, если вы пополняете не только баланс своего мобильного номера, но и номеров близких или оплачиваете услуги связи для нескольких устройств — например, планшета, умных часов, сим-карты в сигнализации. Откройте мобильное приложение Сбербанка, перейдите во вкладку «Платежи», выберите «Оплатить мобильную связь» — приложение отобразит список рекомендуемых номеров. Далее нажмите на номер, если хотите оплатить один, или нажмите «Оплатить несколько» и перейдите к выбору нужных вам номеров для одновременной оплаты.

Сервис доступен пользователям Android в приложении «СберБанк Онлайн» версии 16.0 и выше. На iOS появится в ближайшем релизе.

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