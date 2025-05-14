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В Т-Банке появился «Живой баланс» билайна

Мобильный оператор билайн в партнерстве с Т-Банком запустили сервис «Живой баланс» (18+). Он позволяет пользователям видеть актуальный баланс своего мобильного номера в билайне прямо в приложении банка и пополнять его там же без комиссии. Это делает управление финансовыми операциями еще более удобным и прозрачным для клиентов.

Для удобства пользователей в приложении Т-Банк также предусмотрена возможность настройки автоплатежей, что позволяет автоматически пополнять счет билайна при достижении минимальной суммы или в определенный день месяца. Это исключает необходимость вручную следить за балансом и своевременно пополнять его.

Вячеслав Яхин, директор по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов билайна: «Клиенты билайна всегда могут рассчитывать на инновационные решения, которые упрощают их жизнь. Запуск сервиса «Живой баланс» в Т-Банке делает процесс управления мобильной связью простым и быстрым, а также помогает избежать лишних действий и траты времени при пополнении баланса».

Ранее сервис «Живой баланс» от билайна стал доступен клиентам ВТБ и Альфа-Банка, которые также могут управлять балансом номера в приложениях данных банков.

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