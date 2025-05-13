19 мая в штаб-квартире Т-Банка в Москве состоится T-Observability Day

Уже на следующей неделе в штаб-квартире Т-Банка в Москве состоится T-Observability Day — ежегодная конференция о наблюдаемости, операционной устойчивости и эффективности бизнеса в России.

Эксперты и практики поговорят о сценариях использования платформ наблюдаемости в разных отраслях — финтех, промышленность, телеком, ТЭК: как расти, масштабировать бизнес, становиться ближе к клиентам с помощью лучшего опыта и проактивного сервиса. Обеспечивать надежность, безопасность цифровых продуктов и быстрее внедрять инновации

В сессия практиков примут участие:

Модератором выступит:

Николай Иванов, руководитель по развитию бизнеса департамента базовых технологий ТЦР

В фокусе обсуждения:

Сценарии наблюдаемости от а до я. Какие сценарии востребованы в разных отраслевых сегментах? Кто бенефициар наблюдаемости в компании? На какие параметры опираться при выборе инструментов и платформ наблюдаемости: масштаб бизнеса, уровень цифровой зрелости, особенности ИТ-инфраструктуры?

Аналитика «на лету». Как операционная аналитика влияет на улучшение операционной деятельности бизнеса? В чем сходства и различия OI (Operational Intelligence) и BI, BAM, CEP?

Доступность, понятная бизнесу. Что такое метрика «доступность», для чего нужна и как ее измерить? Как продвинуться от мониторинга отдельных хостов и приложений к наблюдаемости сквозных бизнес-сценариев?

•Прозрачность ИТ для бизнеса. Можно ли в гетерогенной ИТ-инфраструктуре учесть все активы, посчитать все затраты и прогнозировать расходы на масштабирование ИТ-проектов, которые переживают взрывной рост?

Кроме того, участники мероприятия познакомятся с рыночными прогнозами и мировыми трендами, узнают результаты исследования наблюдаемости и операционной аналитики в России.

Спешите зарегистрироваться на мероприятие. CNews выступает информационным партнером T-Observability Day 2025, 19 мая 2025 года.