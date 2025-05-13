19 мая в штаб-квартире Т-Банка в Москве состоится T-Observability Day
Уже на следующей неделе в штаб-квартире Т-Банка в Москве состоится T-Observability Day — ежегодная конференция о наблюдаемости, операционной устойчивости и эффективности бизнеса в России.
Эксперты и практики поговорят о сценариях использования платформ наблюдаемости в разных отраслях — финтех, промышленность, телеком, ТЭК: как расти, масштабировать бизнес, становиться ближе к клиентам с помощью лучшего опыта и проактивного сервиса. Обеспечивать надежность, безопасность цифровых продуктов и быстрее внедрять инновации
В сессия практиков примут участие:
- Иван Липкин, руководитель управления прикладного мониторинга, НСПК
- Эдуард Степанянц, технический директор, МТС Digital
- Максим Бабаев, руководитель направления эффективности цифровых инструментов, ЕвроХим
- Константин Юрьев, директор по продуктам, RNDSOFT
- Юрий Швыдченко, директор технологической практики, ТеДо (ex PwC)
- Роман Токарев, руководитель команды развития и поддержки автострахования, Т-Банк
Модератором выступит:
- Николай Иванов, руководитель по развитию бизнеса департамента базовых технологий ТЦР
В фокусе обсуждения:
- Сценарии наблюдаемости от а до я. Какие сценарии востребованы в разных отраслевых сегментах? Кто бенефициар наблюдаемости в компании? На какие параметры опираться при выборе инструментов и платформ наблюдаемости: масштаб бизнеса, уровень цифровой зрелости, особенности ИТ-инфраструктуры?
- Аналитика «на лету». Как операционная аналитика влияет на улучшение операционной деятельности бизнеса? В чем сходства и различия OI (Operational Intelligence) и BI, BAM, CEP?
- Доступность, понятная бизнесу. Что такое метрика «доступность», для чего нужна и как ее измерить? Как продвинуться от мониторинга отдельных хостов и приложений к наблюдаемости сквозных бизнес-сценариев?
- •Прозрачность ИТ для бизнеса. Можно ли в гетерогенной ИТ-инфраструктуре учесть все активы, посчитать все затраты и прогнозировать расходы на масштабирование ИТ-проектов, которые переживают взрывной рост?
Кроме того, участники мероприятия познакомятся с рыночными прогнозами и мировыми трендами, узнают результаты исследования наблюдаемости и операционной аналитики в России.
Спешите зарегистрироваться на мероприятие. CNews выступает информационным партнером T-Observability Day 2025, 19 мая 2025 года.■ Рекламаerid:2W5zFJX2baQРекламодатель: ООО «ТЦР»ИНН/ОГРН: 7743180892/5167746308549Сайт: https://sage-observability.tech/