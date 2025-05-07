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Бизнес Северо-Запада инвестировал 4 млрд руб. в свою цифровую трансформацию при поддержке Сбербанка

В Северо-Западном федеральном округе Сбербанк поддерживает более 250 компаний в реализации проектов по цифровой трансформации. Общий объем совместных инвестиций в эти инициативы превышает 4 млрд руб. Ключевые направления сотрудничества включают внедрение ИИ-помощников, разработку мобильных приложений, создание служебных чат-ботов и автоматизацию отчетных процессов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Предприниматели активно внедряют искусственный интеллект для повышения операционной эффективности. Сбербанк и компании региона проводят сессии по разработке ИИ-решений, учитывающих отраслевые особенности. Такой адресный подход позволяет максимально адаптировать передовые технологии под конкретные производственные задачи, обеспечивая качественную цифровую трансформацию предприятий.

Сергей Тютин, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка: «Компании Северо-Запада демонстрируют высокий уровень осознанного подхода к цифровой трансформации. Для нас важно, чтобы каждое решение учитывало уникальные особенности местного бизнеса. Именно поэтому мы выстроили партнерскую сеть из более чем 300 ведущих ИТ-компаний. Вместе мы создаем не просто технологические продукты, а комплексные решения, которые помогают региональным предпринимателям одновременно решать главные стратегические задачи: повышать эффективность текущих операций и открывать возможности для выхода на новые рынки».

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