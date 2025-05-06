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«Диасофт» реализовал проект импортозамещения интеграционной платформы в российском банке

Компания «Диасофт» реализовала в российском банке проект замещения интеграционной платформы западного вендора на импортонезависимую платформу Digital Q.Integration. Ключевой особенностью проекта стал перенос уже действующего в банке интеграционного решения на новую платформу с минимальными доработками. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Интеграционные платформы обеспечивают взаимодействие между ИТ-решениями, приложениями и данными внутри организации, позволяют объединить разрозненные процессы и данные в единую систему. На основе этих платформ в каждой компании разрабатываются собственные индивидуальные интеграционные решения в зависимости от ИТ-ландшафта.

Работающее в банке интеграционное решение развивалось более 15 лет и включало в себя более 700 интеграционных потоков. Разработка аналогичного решения с нуля на новой платформе заняла бы три-пять лет, что противоречило планам банка в области импортозамещения программного обеспечения.

Благодаря тому, что платформа Digital Q.Integration имеет схожий технологический стек с интеграционной платформой западного вендора, специалистам «Диасофт» совместно с командой банка удалось портировать на нее существующее решение.

Виктор Овчинников, руководитель направления разработки интеграционной платформы, «Диасофт»: «В большинстве крупных компаний интеграционные решения сейчас реализованы на проприетарных платформах западных вендоров, ушедших с российского рынка. Это означает ряд рисков и ограничений, таких как отсутствие поддержки и обновлений, увеличение стоимости содержания и обслуживания, несоответствие требованиям регулятора в части импортозамещения программного обеспечения. Интеграционные платформы в финансовых организациях относятся к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), поэтому мы наблюдаем растущий спрос на импортозамещение таких решений. Платформа Digital Q.Integration от «Диасофт» предоставляет широкие возможности для реализации интеграционных решений и является полноценной заменой иностранным аналогам».

Для реализации проекта были решены следующие задачи: доработка компонентов платформы Digital Q.Integration под технологические требования клиента; создание индивидуального клиентского расширения с библиотеками, необходимыми для взаимодействия с прикладными решениями клиента; добавление новых компонентов в состав платформы и их регистрация в реестре российского программного обеспечения.

Реализация всего проекта, от подготовительного этапа (аналитики бизнес-процессов и текущего системного ландшафта) до запуска решения в промышленную эксплуатацию, заняла шесть месяцев.

Сейчас в банке полностью заменены компоненты транспортного и исполнительного слоев для поддержания работы существующего решения: теперь оно функционирует на компонентах платформы Digital Q.Integration. В ближайших планах сотрудничества – внедрить в кредитной организации компоненты для проектирования и разработки интеграционных потоков. Таким образом, финансовая организация в дальнейшем сможет развивать интеграционное решение под изменяющиеся потребности бизнеса полностью на импортонезависимой платформе Digital Q.Integration.

Платформа входит в состав экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q.

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