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Делобанк: популярность оплаты по QR-коду растет, а средний чек снижается – итоги I квартала 2025 года

В I квартале 2025 г. доля оплат по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) достигла 69% от общего количества операций в торгово-сервисных предприятиях (ТСП). Об этом сообщили в Делобанке (банковская группа «Синара»), сравнив данные I квартала 2024 и 2025 гг. Об этом CNews сообщили представители группы «Синара».

За год количество оплат по QR-коду выросло более чем в 22 раза. Аналитики банка связывают это с изменением потребительского поведения: клиенты стали чаще использовать QR-коды для оплаты, что привело к увеличению количества операций. В I квартале 2025 г. оплатой товаров и услуг через СБП воспользовались 50% жителей России, свидетельствуют данные Банка России. В среднем каждый гражданин совершил 17 покупок с использованием СБП.

По данным Делобанка, средний чек оплат по QR-коду снизился с 2187 руб. в I квартале 2024 г. до 1015 рублей в I квартале 2025 г. Это подтверждает гипотезу о том, что QR-коды становятся предпочтительным способом оплаты для небольших повседневных покупок.

Чаще всего оплату по QR-коду СБП принимают предприятия розничной торговли: супермаркеты, гипермаркеты, специализированные магазины, магазины у дома и др. Кроме того, в лидерах по сумме и количеству платежей – курьерская доставка, туристические услуги, оборудование и мебель, бытовые товары и др. Аналитики отмечают, что покупатели привыкли к QR-кодам и все чаще сами спрашивают о возможности оплаты таким способом.

«Покупатели уверенно пользуются оплатами по СБП, инструмент стал привычным и больше не вызывает затруднений. Бизнес отмечает, что клиенты больше не отказываются от покупки, если с собой не оказалось карты. Они используют альтернативные способы оплаты на основе СБП – это удобно для покупателей и выгодно для компаний благодаря более низкой комиссии», – сказал Максим Световцев, директор Делобанка.

Ранее аналитики банка уже проводили аналогичное исследование после внедрения Делобанком универсального QR-кода. Тогда было зафиксировано увеличение доли расчетов по СБП, и, как показывает текущая статистика, тренд на использование QR-кодов для оплаты продолжает набирать обороты.

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