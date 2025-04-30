CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Карты «ЮMoney» для иностранцев будут выдавать в офисе Сбербанка в центре Москвы

В центре Москвы, на Большой Дмитровке, открылось мультифункциональное пространство, которое объединяет возможности офиса Сбербанка и туристско-информационного центра. Там можно оформить карту «ЮMoney» для иностранных туристов. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

«Теперь иностранные гости, которые приехали в Москву, могут быстро получить банковскую карту недалеко от самых главных туристических достопримечательностей и сразу начать платить безналично. Это не только упрощает пребывание туристов в России, но и делает их путешествие комфортным и безопасным. В офисе «Сбера» в центре Москвы можно также открыть счет, провести платежи и переводы», — отметил директор по розничным продуктам «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.

Чтобы начать пользоваться картой, нужно зарегистрировать кошелек «ЮMoney» и пройти полную идентификацию. Это можно сделать заранее до приезда в Россию или в любом пункте, где выдают карты.

Пользователи iOS могут расплачиваться по QR-коду. Пользователи Android могут платить как по QR-коду, так и добавить карту в «ЮMoney Pay» в мобильном приложении «ЮMoney» для оплаты телефоном.

Карта туриста «ЮMoney» работает в России и в других странах, где принимают карты «Мир».

Карты для иностранных туристов начали выпускать в ноябре 2023 г. Получить их можно в аэропорту Шереметьево, в офисах «ЮMoney» в Москве и Санкт-Петербурге, в отеле Rixos курорта Красная поляна и в московской гостинице «Аэростар», а теперь и в новом офисе Сбербанка на Большой Дмитровке. С момента запуска проекта пользователи больше чем из 80 стран получили карты. Больше всего идентификаций приходится на граждан Китая — 81%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские ИТ-лидеры выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Россиян хотят сажать на шесть лет за неправильное пользование банковскими картами. Кто в зоне риска

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

Эльвира Набиуллина предложила обязать маркетплейсы перейти на российское ПО

Максут Шадаев, глава Минцифры: Обсуждаем возможность подавать заявления о кибермошенничестве через портал «Госуслуг»

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще