Карты «ЮMoney» для иностранцев будут выдавать в офисе Сбербанка в центре Москвы

В центре Москвы, на Большой Дмитровке, открылось мультифункциональное пространство, которое объединяет возможности офиса Сбербанка и туристско-информационного центра. Там можно оформить карту «ЮMoney» для иностранных туристов. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

«Теперь иностранные гости, которые приехали в Москву, могут быстро получить банковскую карту недалеко от самых главных туристических достопримечательностей и сразу начать платить безналично. Это не только упрощает пребывание туристов в России, но и делает их путешествие комфортным и безопасным. В офисе «Сбера» в центре Москвы можно также открыть счет, провести платежи и переводы», — отметил директор по розничным продуктам «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.

Чтобы начать пользоваться картой, нужно зарегистрировать кошелек «ЮMoney» и пройти полную идентификацию. Это можно сделать заранее до приезда в Россию или в любом пункте, где выдают карты.

Пользователи iOS могут расплачиваться по QR-коду. Пользователи Android могут платить как по QR-коду, так и добавить карту в «ЮMoney Pay» в мобильном приложении «ЮMoney» для оплаты телефоном.

Карта туриста «ЮMoney» работает в России и в других странах, где принимают карты «Мир».

Карты для иностранных туристов начали выпускать в ноябре 2023 г. Получить их можно в аэропорту Шереметьево, в офисах «ЮMoney» в Москве и Санкт-Петербурге, в отеле Rixos курорта Красная поляна и в московской гостинице «Аэростар», а теперь и в новом офисе Сбербанка на Большой Дмитровке. С момента запуска проекта пользователи больше чем из 80 стран получили карты. Больше всего идентификаций приходится на граждан Китая — 81%.