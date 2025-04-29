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«Сбербанк Онлайн» теперь можно вести диалоги с GigaChat

Сервис умного поиска с GigaChat в «Сбербанк Онлайн» получил новые навыки. Теперь пользователь может продолжить диалог, когда нужно уточнить ответ. Для продолжения диалога появились подсказки. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Например, клиент спрашивает, какая будет комиссия, если перевести деньги по СБП. Умный поиск не только поможет с навигацией по разделам (предложит перейти в раздел «Переводы по СБП»), чтобы провести нужную операцию, но и добавит пояснение. Так, от GigaChat клиент узнает, когда комиссия взимается, а когда — нет. Если остались вопросы — выбирает опцию «Продолжить диалог», далее он может написать либо свой уточняющий вопрос, либо воспользоваться конкретными подсказками: «комиссии для ИП» или «как увеличить лимит без комиссии».

Искусственный интеллект может рассказать не только о продуктах банка. Он объяснит, как работает финансовый рынок, как защититься от мошенников или спланировать поездку. Улучшенный поиск работает в версиях «Сбербанк Онлайн» не ниже 16.7 для Android-смартфонов.

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