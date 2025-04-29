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«МТС-Банк» запустил сервис округления «Добро Pay»

«МТС-Банк» запускает сервис «Добро Pay», позволяющий округлять стоимость покупок в пределах 10 руб. в поддержку детей, которые потеряли семью и находятся на лечении в больницах и интернатных учреждениях. Об этом CNews сообщили представители «МТС-Банка».

В марте 2025 г. округление стало доступно пилотной группе пользователей. Сейчас банк поэтапно масштабирует сервис на всех держателей дебетовых карт. Подключить «Добро Pay» можно в приложении МТС Банка в разделе «Еще» во вкладке «Предложения». Отключение сервиса происходит таким же образом.

Каждый рубль с округления банк отправляет в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» на реализацию программы «Помощь детям-сиротам в учреждениях». Проект помогает улучшить пребывание детей-сирот в больницах и учреждениях, обеспечить им уход и заботу нянь, помочь с освоением школьной программы, обрести наставников и подготовиться к взрослой жизни.

Округление доступно с любых покупок по дебетовой карте – в супермаркетах, магазинах одежды, кафе, транспорте, а также с любых платежей в приложении МТС Банка, например, оплата ЖКХ, штрафов и налогов, интернета, услуг связи.

«Мы в числе первых российских компаний запустили округление на благотворительность абсолютно со всех покупок. Сервис помогает нашим клиентам совершать пожертвования, не отвлекаясь от повседневных дел. Несомненно, многомиллионные пожертвования складываются из небольших переводов – для добрых дел важен каждый рубль», – отметила руководитель центра реализации программ по устойчивому развитию и ESG «МТС-Банка» Анастасия Григорьева.

«В современном мире значима скорость. Известно, что, если человеку нужно сделать много кликов для совершения пожертвования, мало кто дойдет до завершения процесса. Поэтому сервис “округление”, когда человек может помогать прямо на ходу, это очень ценная возможность. Вот так из небольших сумм складывается по-настоящему важная помощь тем, кто в ней нуждается. Мы очень благодарны МТС Банку за эту возможность», – сказала вице-президент БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Анна Виноградова.

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