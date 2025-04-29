CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

Банковский Процессинговый Центр выбрал семейство платформ «СмартВиста»

«Банковский Процессинговый Центр» (Белоруссия) объявил о старте масштабной миграции собственной инфраструктуры на платформы российского разработчика «БПС Инновационные программные решения». Решение о переходе с существующей системы на базе продуктов компании Tieto было принято вследствие необходимости адаптации национальных финансовых институтов к новым условиям и требованиям работы финансовых организаций. Об этом CNews сообщили представители «БПС Инновационные программные решения».

«Банковский процессинговый Центр» — специализированный центр по информационно–технологическому обеспечению безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек систем, действующих на территории Белоруссии, Является оператором национальной платежной системы «Белкарт».

Новая процессинговая система от «БПС Инновационные программные решения» это сочетание систем для эмиссии (Авторизационная платформа), эквайринга (Расчетная платформа), система предотвращения мошенничества. На текущий момент идет миграция подключенных к Центру белорусских банков, в частности к новой системе подключены уже два банка «Банк Дабрабыт» и Банк «Решение». Новая система на базе платформ «СмартВиста» может обеспечить подключение любого пула карт, который запросит банк-участник: как карты платежной системы «Белкарт», международных платежных систем, включая UnionPay.

Новая система на базе «СмартВиста» обеспечивает поддержку специфики текущих карточных продуктов и сохранение привычного клиентам функционала, накопленного за многие годы функционирования ПЦ, в сочетании с возможностями для дальнейшего развития уже на новой системе от компании БПС. Особое внимание уделено модернизации процессов выпуска пластиковых карт. Улучшена аналитика учета выпускаемых карт, позволяя банкам точно контролировать количество произведенных продуктов и оперативно реагировать на потребности клиентов.

«У нашей команды есть богатый опыт миграции процессинговых систем национального масштаба. Мы рады, что Банковский Процессинговый Центр Республики Беларусь сделал выбор в пользу наших платформ для развития процессинговых услуг для банков-участников. На базе наших платформ можно самостоятельно строить свои собственные продукты и сервисы и быть уверенным в безопасности, надежности и гибкости технологической базы», – сказал Дмитрий Бубнов, Генеральный директор компании «БПС Инновационные программные решения».

«Банковский процессинговый центр обеспечивает работу национальной платежной системы «Белкарт». Мы с большим вниманием относимся к качеству наших услуг для банков-участников и, когда встал вопрос о замене текущей системы, мы выбрали семейство платформ «СмартВиста», которое отвечало всем нашим запросам и требованиям наших банков.» – сказал Александр Сотников, генеральный директор компании «Банковский процессинговый Центр».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские ИТ-лидеры выступят на на CNews FORUM Кейсы 2025

Россиян хотят сажать на шесть лет за неправильное пользование банковскими картами. Кто в зоне риска

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

Эльвира Набиуллина предложила обязать маркетплейсы перейти на российское ПО

Максут Шадаев, глава Минцифры: Обсуждаем возможность подавать заявления о кибермошенничестве через портал «Госуслуг»

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще