CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

Дальневосточный банк оптимизировал работу с дебиторской задолженностью с решением Dynamika DebtCollection

Дальневосточный банк внедрил решение ИТ-экосистемы Dynamika — DebtCollection. Система объединила все этапы взыскания в единое рабочее пространство, что помогает сотрудникам взаимодействовать с должниками и, как следствие, снижать уровень просрочки. Кроме того, решение строго контролирует соблюдение требований федерального закона 230-ФЗ в части учета коммуникаций Банка с клиентами. Об этом CNews сообщили представители Dynamika.

Dynamika DebtCollection обеспечивает работу с задолженностью на различных стадиях. Когда просрочка переходит на позднюю стадию, автоматизированное решение позволяет оцифровать работу с проблемными активами: как только заем выходит на просрочку, система автоматически создает карточку клиента, в которой отображается текущая стадия задолженности, сроки возврата и условия, которые банк может настраивать индивидуально.

Для каждой стадии задолженности настраивается отдельный комплекс мероприятий, включая исходящие звонки, выездные встречи и другие действия, которые проводятся банком. Вся активность организована в едином рабочем интерфейсе сотрудника через универсальный модуль «Задачи» от Dynamika. Каждая задача имеет четкие сроки исполнения, ответственного и ролевую модель, что позволяет эффективно распределять обязанности между сотрудниками и контролировать их выполнение. Система также фиксирует обещания клиентов по погашению задолженности и контролирует их выполнение автоматически.

На стадии судопроизводства в рамках взыскания доступен дополнительный функционал: расчет задолженности для искового заявления, включая госпошлину и формирование печатных форм для обращения в суд; ведение судебных заседаний; фиксация судебного решения и присужденных сумм.

Использование системы управления бизнес-процессами Camunda в связке с платформой Dynamika позволило настроить гибкий процесс согласования и принятия решений по взысканию задолженности.

Интеграция DebtCollection в единую ИТ-экосистему Dynamika обеспечивает синхронизацию с другими решениями компании, позволяя сотрудникам обмениваться информацией и координировать работу различных подразделений. Такой комбинированный подход обеспечивает комплексное решение задачи возврата задолженности, делая процесс более прозрачным и эффективным.

Особое внимание в решении уделено автоматическому контролю за соблюдением норм федерального законодательства «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"» от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ.

Система строго фиксирует все взаимодействия с заемщиками и временные рамки проведения мероприятий по взысканию, исключая риски нарушения закона.

Благодаря Dynamika DebtCollection Дальневосточный банк смог оптимизировать работу сотрудников, участвующих в процессе взыскания задолженностей, объединив все функции в единой системе и автоматизировав часть рутинных задач. Это позволило снизить трудозатраты по всем вовлеченным бизнес-процессам и увеличить охват портфеля.

Сотрудничество компании Dynamika и Дальневосточного банка продолжается как по развитию текущих, так и по внедрению новых бизнес-решений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ПСБ: для цифровой трансформации нужны не только ИТ-специалисты, но и эксперты по анализу операционных процессов

Россиян хотят сажать на шесть лет за неправильное пользование банковскими картами. Кто в зоне риска

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

Эльвира Набиуллина предложила обязать маркетплейсы перейти на российское ПО

Максут Шадаев, глава Минцифры: Обсуждаем возможность подавать заявления о кибермошенничестве через портал «Госуслуг»

Конференции

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще