Дальневосточный банк оптимизировал работу с дебиторской задолженностью с решением Dynamika DebtCollection

Дальневосточный банк внедрил решение ИТ-экосистемы Dynamika — DebtCollection. Система объединила все этапы взыскания в единое рабочее пространство, что помогает сотрудникам взаимодействовать с должниками и, как следствие, снижать уровень просрочки. Кроме того, решение строго контролирует соблюдение требований федерального закона 230-ФЗ в части учета коммуникаций Банка с клиентами. Об этом CNews сообщили представители Dynamika.

Dynamika DebtCollection обеспечивает работу с задолженностью на различных стадиях. Когда просрочка переходит на позднюю стадию, автоматизированное решение позволяет оцифровать работу с проблемными активами: как только заем выходит на просрочку, система автоматически создает карточку клиента, в которой отображается текущая стадия задолженности, сроки возврата и условия, которые банк может настраивать индивидуально.

Для каждой стадии задолженности настраивается отдельный комплекс мероприятий, включая исходящие звонки, выездные встречи и другие действия, которые проводятся банком. Вся активность организована в едином рабочем интерфейсе сотрудника через универсальный модуль «Задачи» от Dynamika. Каждая задача имеет четкие сроки исполнения, ответственного и ролевую модель, что позволяет эффективно распределять обязанности между сотрудниками и контролировать их выполнение. Система также фиксирует обещания клиентов по погашению задолженности и контролирует их выполнение автоматически.

На стадии судопроизводства в рамках взыскания доступен дополнительный функционал: расчет задолженности для искового заявления, включая госпошлину и формирование печатных форм для обращения в суд; ведение судебных заседаний; фиксация судебного решения и присужденных сумм.

Использование системы управления бизнес-процессами Camunda в связке с платформой Dynamika позволило настроить гибкий процесс согласования и принятия решений по взысканию задолженности.

Интеграция DebtCollection в единую ИТ-экосистему Dynamika обеспечивает синхронизацию с другими решениями компании, позволяя сотрудникам обмениваться информацией и координировать работу различных подразделений. Такой комбинированный подход обеспечивает комплексное решение задачи возврата задолженности, делая процесс более прозрачным и эффективным.

Особое внимание в решении уделено автоматическому контролю за соблюдением норм федерального законодательства «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"» от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ.

Система строго фиксирует все взаимодействия с заемщиками и временные рамки проведения мероприятий по взысканию, исключая риски нарушения закона.

Благодаря Dynamika DebtCollection Дальневосточный банк смог оптимизировать работу сотрудников, участвующих в процессе взыскания задолженностей, объединив все функции в единой системе и автоматизировав часть рутинных задач. Это позволило снизить трудозатраты по всем вовлеченным бизнес-процессам и увеличить охват портфеля.

Сотрудничество компании Dynamika и Дальневосточного банка продолжается как по развитию текущих, так и по внедрению новых бизнес-решений.