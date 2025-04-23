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Влюбиться в отдых с первого взгляда: заселение в «Мрии» начинается с улыбки

«Мрия» стал первым курортом в России, где внедрили биометрию для заселения. Теперь заполнение данных для регистрации и оплата услуг курорта занимает считанные секунды — достаточно просто улыбнуться в терминал. Это экономит время гостя и упрощает регистрацию для сотрудников отеля, так как теперь не нужно сканировать документы и заполнять данные вручную. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сервис доступен клиентам Сбербанка старше 18 лет, зарегистрировавшим биометрию в государственной Единой биометрической системе (ЕБС). При заселении гостя аутентифицируют по лицу при помощи «Сбер ID» на специальном терминале. После этого система автоматически заполняет данные гостя. На территории курорта находится 20 биометрических терминалов для заселения на ресепшене и в зонах размещения.

Безопасность данных остается приоритетом. Все данные защищены технологиями Сбербанка и государственной Единой биометрической системой (ЕБС). На данном этапе сотрудники курорта запрашивают паспорт гостя для подтверждения и сверки данных. При этом в будущем курорт планирует полностью отказаться от использования паспортов и перейти на заселение исключительно по биометрии. Кроме того, «Мрия» собирается заменить гостевые пластиковые карты: с помощью биометрии гости смогут заходить в номер, посещать рестораны или, например, брать оборудование в прокате.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя Правления Сбербанка: «Мы не просто внедряем цифровые технологии, мы создаем качественно новый формат жизни. Упрощение регистрации в «Мрии» — это шаг к полному биометрическому заселению в отелях страны. Такие технологии — это не про гаджеты, а про свободу и уважение к времени гостей. Сервис подтверждает репутацию «Мрии» как одного из инновационных курортов, который задаёт новые стандарты в индустрии гостеприимства, объединяет передовые технологии и заботу о каждом госте».

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта «Мрия»: «Этот цифровой сервис не заменяет, а улучшает человеческое взаимодействие. Мы начали с оплаты и заполнения данных. Скоро биометрия станет невидимым проводником комфорта, когда гости смогут как заселяться, так и открывать двери номеров, посещать рестораны и SPA без ключей или карт. При этом технологии только усиливают живое общение, позволяя нам уделять больше внимания индивидуальным потребностям. Так мы создаем будущее, где инновации работают на человека, а не наоборот».

Настроить сервис можно двумя способами. Первый — в приложении «СберБанк Онлайн», где сервис можно найти в поиске или запросив через виртуальный ассистент «Распознавание по лицу», а далее следовать инструкциям для подключения. Второй — в едином личном кабинете «Сбер ID», где сервис «Доступ с распознаванием по лицу» можно настроить в разделе «Безопасность».

Сервис интегрирован при поддержке HRS — «Гостиничные ресторанные системы» — российской компании, специализирующейся на ИT-решениях для индустрии гостеприимства.

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