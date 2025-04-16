Андрей Костин, глава ВТБ: Финтех маркетплейсов угрозы для банковского сектора не несет

Банки не конкурируют с маркетплейсами и нацелены на сотрудничество — развитие сферы e-commerce не представляет для них никакой угрозы. Об этом на пленарной дискуссии «Платформенная экономика: возможности и вызовы» на конференции Data Fusion заявил Андрей Костин, президент – председатель правления Банка ВТБ на конференции Data Fusion.



Маркетплейсы банкам — не конкуренты

Финтех электронной торговли не нес и не несет реальной угрозы для банковского рынка, уверен Андрей Костин, президент — председатель правления Банка ВТБ. Об этом он заявил на пленарной дискуссии «Платформенная экономика: возможности и вызовы» на конференции Data Fusion, которая прошла в технологическом кластере «Ломоносов» в Москве.

«Когда-то мы боялись, что крупный телеком будет заниматься финтехом — но у них не получилось, не стали этого делать, — вспомнил Андрей Костин. — С маркетплейсами мы нацелены больше на сотрудничество, нежели на конкуренцию <...> Они не в состоянии предоставлять широкий спектр банковских услуг, а мы, используя их клиентскую базу, это можем».

Андрей Костин, Банк ВТБ: ЦБ дестимулирует банки «лезть в другие отрасли»

При этом, уверен Андрей Костин, закон о регулировании платформ все же требуется — но применять его требуется аккуратно. Чтобы «не задушить е-commerce компании, нужен баланс интересов».

Основательница Wildberries Татьяна Ким в свою очередь заметила, что маркетплейсы сегодня обладают большими знаниями о своих потребителях, и сбор данных действительно требует в том числе государственного регулирования.

«Данных никогда не бывает достаточно, — подчеркнула она. — Чем больше развиваешься, тем больше, не побоюсь этого слова, вникаешь в жизнь своих потребителей, решая их вопросы, стараясь как можно лучше удовлетворить их потребности, тем больше данных ты собираешь».

Разорительные экосистемы для банков

Участница дискуссии, глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказала другое мнение, отметив, что видит очевидное встречное движение: «банки стремятся выйти за рамки классических финансовых услуг, чтобы заработать больше, и становятся экосистемами. В то же время маркетплейсы все активнее осваивают финансовую сферу — они понимают, что клиенту нужно в один клик не только выбрать и оплатить товар, но и при необходимости взять кредит».

Участники пленарной дискуссии на конференции Data Fusion

По словам, людям уже не важно, кто предоставляет эти услуги — банк или цифровая платформа, главное, чтобы было удобно.

«Сейчас ни маркетплейсы, ни банки не понимают до конца — они партнеры или конкуренты. Но когда их сервисы станут максимально похожи друг на друга, конкуренция будет достаточно жесткой», — подчеркнула глава ЦБ.

В то же время Костин добавил, что ВТБ, в отличие от других банков, не собирается в ближайшее время развивать активы, которые не относятся к прямой банковской деятельности, и отметил, что ЦБ дестимулирует банки «лезть в другие отрасли».

Тут Набиуллина согласилась, отметив, что если банки и инвестируют в экосистемы, им важно исключить риск для клиентов, так как вложения на первом этапе зачастую бывают убыточными

«Мы не хотим, чтобы они делались за счет средств вкладчиков. Такие вложения должны идти за счет капитала банков, за счет акционеров», — добавила глава ЦБ, отметив, что эту сферу будут регулировать жестче с 2026 года.