Эльвира Набиуллина предложила обязать маркетплейсы перейти на российское ПО

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила обязать маркетплейсы переходить на российское ПО для защиты данных пользователей — об этом она заявила на конференции Data Fusion. Все дело в объеме покупок и продаж, которые завязаны на платформах — оборот онлайн-торговли достиг такого масштаба, что власти хотят быть уверенными в безопасности данных россиян.



Пора переходить

Банк России выступает за переход маркетплейсов на российское программное обеспечение из соображений защиты данных россиян. Такое мнение на конференции Data Fusion высказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



«Платформы стали очень большими, у них большие ресурсы оборачиваются, и хотя бы аудированная финансовая отчетность должна быть, чтобы представлять, что там происходит. Если такой объем покупок и продаж завязан на платформы, мы должны быть уверены, что они операционно надежны, обеспечивают защиту данных и переходят на отечественное ПО. Банки у нас уже перешли, этот вопрос уже надо решать», — подчеркнула она.

В ближайшем будущем обязывать маркетплейсы импортозамещаться не будут

В то же время, как сообщили CNews в аппарате Дмитрия Григоренко, заместителя председателя Правительства РФ — руководителя аппарата Правительства РФ, с реализацией этой идеи в жизнь торопиться не будут.

«В первую очередь наше внимание сейчас сосредоточено на переводе на российское ПО государственных организаций, компаний с государственным участием, субъектов КИИ. К последним в том числе относятся и банки. С 1 сентября 2025 г. вступает в силу закон о переходе субъектов КИИ на отечественное ПО: они будут переведены на российские ИТ-решения в соответствии с порядком и сроками, которые разрабатывает Правительство РФ, — отметили в аппарате. — В вопросе перехода на отечественное ПО коммерческих компаний будем учитывать мнение представителей отрасли. Переход не должен навредить: важно, чтобы на рынке существовали конкурентоспособные ИТ-решения, которые закроют потребности отрасли и не скажутся на эффективности бизнеса».

Уточняется, что многие маркетплейсы в России уже используют ПО собственной разработки.

Маркетплейсы и банки все больше походят друг на друга

Эльвира Набиуллина на конференции также заметила, что банки и маркетплейсы становятся все более похожими друг на друга по части платежной инфраструктуры. Кроме того, активы интегрированных с маркетплейсами банков увеличились в четыре раза за 2024 год.

«Мы видим, что маркетплейсы покупают банки — не очень большие. Активы этих банков составляют 0,2% активов всей банковской системы, но в прошлом году они выросли в четыре раза», — сказала она, добавив, что, по всей видимости, маркетплейсы не устраивало то партнерство, что предлагали им банки, раз они решились их купить.

В то же время, отметила глава ЦБ, появление финансовых сервисов на маркетплейсах может происходить не только через банки. Банк России готов дать финтехам больше возможностей для оказания платежных услуг — на эту тему готовится проект закона о небанковских поставщиках платежных услуг.

В том числе поэтому, подчеркнула Набиуллина, необходимо регулирование платформенной экономики и создание условия для ее развития как доверенной среды для всех участников.

«Задача не в том, чтобы как-то ограничить инновации, а, наоборот, создать условия для добросовестной конкуренции, для прозрачных правил, для клиентов, для поставщиков, защиты прав потребителей. Это создание доверенной среды. <…> И это как раз и есть условия для развития», – отметила глава Банка России, добавив, что масштаб развития маркетплейсов уже такой, что инновацию регуляторикой не убить.

Ранее CNews писал о том, что уже более 50% торговли в России происходит онлайн.