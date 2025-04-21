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«Точка» запустила генератор сайтов на базе ИИ для быстрого продвижения бизнес-проектов

«Точка» представила новый ИИ-продукт для предпринимателей и специалистов, которые хотят заявить о себе и своих услугах. Генератор сайтов создает посадочную страницу за пять минут на основе краткого описания проекта. Сервис можно использовать как онлайн-визитку, портфолио или страницу для продвижения консультаций, услуг и других цифровых продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Решение подходит для тех, кто работает с клиентами напрямую: предпринимателей, самозанятых, специалистов в сфере услуг и образования, экспертов и фрилансеров. Сервис закрывает повседневную задачу малого бизнеса — он помогает не откладывать запуск проекта, а быстро сформировать присутствие в интернете, протестировать гипотезу или презентовать свои услуги без привлечения подрядчиков и погружения в технические детали.

Создание сайта начинается с короткого описания бизнеса: пользователь указывает, чем занимается, выбирает стиль и цветовую палитру. Нейросеть автоматически формирует персонализированную структуру страницы, заполняет ее текстами и подбирает визуальные элементы. Пользователь может вручную редактировать тексты, изображения и скрыть ненужные блоки. Готовый сайт можно сразу опубликовать и использовать для продвижения в рекламе, соцсетях или мессенджерах.

Дополнительно сервис предлагает генерацию айдентики: логотип в разных стилях, изображения, слоган и название на русском и английском языках — как для сайта, так и для других задач.

«Сегодня все больше предпринимателей и специалистов развивают личные проекты, выходят в онлайн с услугами, но часто останавливаются на старте — из-за отсутствия технической подготовки и ресурсов на привлечение маркетологов, дизайнеров и разработчиков. Мы создали генератор сайтов, который снимает эти барьеры: сайт собирается с помощью ИИ, создается кастомная страница под задачи пользователя и дает все необходимое для первого выхода на аудиторию. Это интуитивно-понятный инструмент, который помогает перейти от идеи к работающему решению за минимальное время», — сказал руководитель направления генеративных ИИ-сервисов от «Точка банк» Александр Троицкий.

Сервис доступен для всех предпринимателей. Чтобы протестировать продукт, на старте доступна бесплатная генерация.

Ранее банк представил «Точка Стор» — сервис для создания полноценных интернет-магазинов с оплатой и доставкой.

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