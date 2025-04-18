CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Москвичи оплатили улыбкой более 2,9 млн раз в I квартале 2025 года

За I квартал 2025 г. жители столицы совершили свыше 2,9 млн платежей на общую сумму почти 11 млрд руб. с помощью сервиса Сбербанка «Оплата улыбкой». На сегодня в торговых точках Москвы установлено уже более 100 тыс. новых сенсорных терминалов Сбербанка с возможностью оплаты не только по картам и QR, но и по биометрии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Герман Барг, председатель Московского банка: «Жители Москвы ожидаемо лидируют в использовании инновационного сервиса «Сбера» – за I квартал 2025 г. они оплатили улыбкой покупки и услуги на сумму, превышающую треть от общего объема транзакций с помощью биометрии. Сервис «Оплата улыбкой» доступен любому гражданину старше 18 лет на территории всей страны. Для этого необязательно быть клиентом «Сбера», надо лишь подключить такую оплату в личном кабинете Сбер ID».

В целом россияне за три месяца 2025 г. совершили с помощью биометрии более 37,5 млн платежей на общую сумму почти 30 млрд руб. Этот результат превышает общее количество транзакций за весь 2024 г. (26 млн платежей). Данную технологию поддерживают уже больше 1 млн терминалов по всей стране.

Анализ возрастных групп показывает, что основными пользователями сервиса «Оплата улыбкой» являются люди в возрасте от 25 до 44 лет (56%). Далее следуют клиенты в возрасте от 45 до 64 лет (31%). Возрастные категории 22–24 года и старше 65 лет составляют по 5% от общего числа пользователей. И только 3% граждан в возрасте от 18 до 21 года прибегают к оплате улыбкой.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эльвира Набиуллина предложила обязать маркетплейсы перейти на российское ПО

Максут Шадаев, глава Минцифры: Обсуждаем возможность подавать заявления о кибермошенничестве через портал «Госуслуг»

Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию

Андрей Костин, глава ВТБ: Финтех маркетплейсов угрозы для банковского сектора не несет

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Россияне под ударом: Их атакуют в WhatsApp* в 3,5 раза чаще, чем год назад

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще