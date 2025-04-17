Приложение, которое помогает принимать решения: большое обновление «СберИнвестиций»

Приложение «СберИнвестиции» для Android-смартфонов стало ещё удобнее. Теперь все разделы и полезные данные удобно структурированы на главном экране, что позволит инвестору быстрее принимать решения, видеть полную картину рынка и легко ориентироваться в своем портфеле. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Главный экран как единый рабочий стол инвестора — это ключевое нововведение. Теперь клиенту достаточно одного взгляда, чтобы понять, как чувствует себя портфель: какие бумаги растут или падают, какие новости публикуют компании и какие идеи стоит рассмотреть в ближайшее время.

Избранные инструменты и доступ к обучающим курсам также находятся под рукой. Это не просто экономия времени — это шаг в сторону инвестирования без лишней навигации и переключений.

Обновление оценят и начинающие инвесторы: приложение подскажет, как пополнить счет, с чего начать и какие активы рассмотреть для первой покупки.

Раздел «Пульс Рынка» — еще один технологичный апгрейд. Это уникальный в брокерской индустрии продукт, который отображает real-time ситуацию и настроение инвесторов на бирже за счёт новых динамичных подборок и индикаторов, позволяет оперативно реагировать и принимать решения. Здесь собраны актуальные данные по индексам, ценам на нефть, золото, валюты и даже «карта рынка» с самыми популярными и непопулярными бумагами за день.

Обновление подтверждает стратегию Сбербанка — развитие инвестиционной платформы, ориентированной на технологичность, обучение и пользу для человека. В разделе «Обучение» опубликованы материалы, которые помогут разобраться в устройстве фондового рынка для осознанного инвестирования и грамотного подбора инвестиционных инструментов. Только в этом году обучение в приложении уже прошли более 350 тыс. человек. Это говорит о растущем интересе россиян к осознанным инвестициям.

Анатолий Кабанов, директор дивизиона «СберИнвестор» Сбербанка: «Мы постоянно добавляем в «СберИнвестиции» новые инструменты, разделы, обучающие курсы, подборки для инвестиций — очень важно легко ориентироваться во всём этом разнообразии. Сегодня приложением «СберИнвестиции» пользуется более миллиона человек, поэтому в этом обновлении мы структурировали информацию так, чтобы клиенты могли быстро находить нужные данные и совершать сделки».