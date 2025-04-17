«ОТП Банк» запустил ИИ-ассистента на собственном сайте

«ОТП Банк» продолжает внедрять искусственный интеллект для улучшения цифрового обслуживания клиентов. На сайте банка, в разделе «Дебетовые карты», появился новый ИИ-ассистент «Карта, которая вас понимает» — виртуальный консультант, готовый рассказать о всех преимуществах дебетовой «ОТП Карты» на разных языках и стилях и помочь оформить ее онлайн. Об этом CNews сообщили представители «ОТП Банка».

Новый сервис работает на базе OpenAI GPT-4o mini и умеет общаться на любом языке и в любом стиле — даже в стихах или с юмором. ИИ-ассистент ведет диалог, как настоящий консультант: он отвечает на вопросы, объясняет условия карты простыми и доступными словами, приводит примеры и, в конце разговора, предлагает перейти на лендинг для оформления.

Инновационность этого решения заключается в формате общения. Теперь пользователю не нужно искать информацию на сайте или разбираться в тарифах и правилах обслуживания. ИИ-ассистент мгновенно предоставит нужные данные в диалоговой форме, адаптируясь под уровень финансовой грамотности клиента. Будь то простые вопросы о кэшбэке, начислении процентов на остаток или стоимости переводов — ИИ-консультант все объяснит живым и понятным языком.

«Клиенты все чаще ожидают быструю и доступную информацию в интерактивном формате. Мы учитываем эти изменения и активно внедряем новые подходы. ИИ-ассистент — это наш шаг в сторону улучшения цифрового обслуживания, который не только упрощает процесс выбора карты, но и делает его более персонализированным, увлекательным и непринужденным», — сказал Вадим Валиуллин, product owner сайта «ОТП Банка».

На данный момент ИИ-ассистент предоставляет полную информацию о дебетовой «ОТП Карте». В ближайшее время он будет усовершенствован для консультирования по другим продуктам банка, расширит свою компетенцию, чтобы предложить клиентам еще более широкий спектр услуг.