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Технологии искусственного интеллекта Сбербанка открывают новые возможности для работы людей с инвалидностью

Сбербанк привлечет людей с инвалидностью для разработки новых инклюзивных сервисов на базе искусственного интеллекта. Среди ключевых направлений — разработка переводчика русского жестового языка в текст на основе опыта глухих и слабослышащих, а также обучение голосовых помощников с использованием опыта людей с нарушением речи. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В 2025 г. порядка 500 человек с инвалидностью, участвуя в разработке, смогут повысить свой уровень дохода и внести свой вклад в новое качество жизни для людей с особыми потребностями в России.

Анна Овчинникова, директор Управления привлечения талантов Сбербанка: «В «Сбере» мы активно используем искусственный интеллект, чтобы открывать новые возможности для людей. Опираясь на опыт и понимание потребностей соискателей с инвалидностью, мы уже обучаем нейросети и разрабатываем цифровых помощников, которые подскажут, как составить резюме и сопроводительное письмо, справиться с волнением и успешно пройти собеседование. Такая поддержка актуальна для всех кандидатов, но для людей с особыми потребностями она просто жизненно необходима».

Сбербанк комплексно подходит к решению социальной задачи по созданию инклюзивной среды, где каждый человек может раскрыть свой потенциал. В 2024 г. к команде присоединилось более 250 кандидатов с особенными потребностями. Волонтеры Сбербанка системно работают над социализацией молодежи с особенными потребностями: обучают финансовой и правовой грамотности, помогают с карьерным консультированием. Один из значимых проектов — волонтерская программа «Все получится!», удостоившаяся премии «Наш вклад» и ставшая партнером национального проекта «Демография».

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