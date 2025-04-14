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Банк «Русский Стандарт»: в два раза выросло число платежей через СБП в ресторанах

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян в фастфуд-кафе и ресторанах. Согласно статистике его эквайринговой сети), доля таких операций через Систему быстрых платежей (СБП) заметно выросла по итогам I квартала 2025 г. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Как показала статистика банка, средний чек одной покупки в точке быстрого питания в I квартале 2025 г. вырос до 540 руб. с 438 руб. годом ранее.

Сегодня, на волне общего интереса к правильному питанию, меню фастфуд-кафе богаты блюдами из свежих фруктов и овощей. Здесь можно накормить сбалансированной едой из полезного рациона и ребенка, и сторонника ЗОЖ. В итоге популярность таких кафе не снижается.

Продолжают набирать обороты и платежи через СБП. Так, по данным эквайринговой сети банка, доля таких операций от их общего числа в фастфуд-кафе в I квартале 2025 г. увеличилась до 40% с 25% годом ранее.

А общее количество платежей через СБП в точках быстрого питания в I квартале 2025 г. выросло на 40% относительно аналогичного периода 2024 г.

В число городом с самым большим числом оплат в точках быстрого питания в январе-марте 2025 г. вошли: Москва (средний чек 790 руб.); Санкт-Петербург (367 руб.); Казань (455 руб.).

Средний чек в ресторане вырос до 2 146 руб.

В I квартале 2025 г. вырос средний чек и в ресторанах. По данным банка, он составил 2 146 руб. Тогда как годом ранее был 1 796 руб.

Доля платежей через СБП в ресторанах от их общего число оказалась ниже, чем в фастфуд-кафе. При этом она также выросла относительно первого квартала 2024 года – до 5% с 2%, соответственно.

А общее число таких платежей через СБП увеличилось в два раза относительно I квартале 2024 г.

Согласно статистике банка «Русский Стандарт», в число городов-лидеров по числу платежей в ресторанах в первом квартале 2025 года вошли: Москва (средний чек 4 035 руб.); Санкт-Петербург (2 281 руб.); Казань (1 738 руб.).

Методология: в рамках исследования в эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» были изучены все покупки по банковским картам в I квартале 2025 и 2024 гг. в категориях «точки быстрого питания» и «рестораны».

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