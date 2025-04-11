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«Фора-Банк» автоматизировал кредитование МСБ с резидентом «Сколково» FIS

«Фора-Банк» внедрил кредитный конвейер резидента «Сколково» FIS для цифровизации процессов кредитования юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Система FIS также способствовала автоматизации финансовых расчетов и обеспечила мониторинг финансового состояния заемщиков банка. Об этом CNews сообщили представители FIS.

«Кредитование юридических лиц является одним из основных направлений бизнеса банка. «Фора-Банк» проходит этап цифровой трансформации. Перед нами стояла задача автоматизировать существующий в банке кредитный процесс с учетом цифровизации экономики в целом и требований Банка России, а также увеличить эффективность труда кредитных аналитиков, минимизировать операционные риски и предоставить инструмент для управленческого учета. Совместно с FIS мы уже частично автоматизировали кредитный процесс, в том числе рассмотрение заявок на кредитном комитете банка и возможность удаленного голосования, стандартизировали заключения профильных служб и создали единую базу для хранения электронного кредитного досье. На сегодняшний день банк представлен в 18 регионах России и насчитывает 179 офисов. Кредитный конвейер позволил администрировать и контролировать этапы прохождения заявок и загрузку сотрудников. До середины второго квартала мы планируем завершить процесс автоматизации оценки финансового положения заемщиков и перейти к интеграции с БКИ в части анализа кредитной истории, а также созданию единой базы залогов в банке», — отметила Александра Благушина, заместитель начальника управления коммерческого кредитования «Фора-Банка».

Разработка кастомизированного конвейера под требования «Фора-Банка» началась в преддверии 2024 г., а в ноябре 2024 г. произошло подключение первых пользователей к системе.

Кастомизированный конвейер позволяет «Фора-Банку»: автоматизировать полный цикл кредитования МСБ — от заведения заявки и ее согласования до одобрения и выдачи кредита; интегрировать процесс кредитования юрлиц с АБС и СПАРК; автоматически выгружать отчетность в НБКИ; организовать в единой системе работу более 150 руководителей и сотрудников профильных служб банка — клиентской, кредитной, залоговой, юридической, мидл-офиса, рисков и службы безопасности, а также членов кредитного комитета.

Команда FIS также автоматизировала загрузку и разбор бухгалтерской отчетности, расшифровок и оборотно-сальдовых ведомостей заемщиков банка, а также расчеты их финансовых показателей. Весной ожидается и запуск регулярного мониторинга финансового положения клиентов из сегмента МСБ.

«С внедрения масштабного кредитного конвейера FIS для МСБ мы начинаем сотрудничество с «Фора-Банком», одним из наиболее стабильных игроков на рынке финансовых услуг. Наша гибкая и адаптированная под потребности банка система обеспечивает прочную технологическую базу для эффективного и бесперебойного кредитования юрлиц независимо от объема портфеля», — сказала Дарья Камышова, директор по развитию FIS.

«На достигнутом не останавливаемся. В части развития кредитного конвейера ЮЛ и ИП до конца года планируем автоматизировать анализ кредитной истории из БКИ, создать единую базу залогов. Планируется в рамках конвейера также подготовка кредитно-обеспечительной документации (сейчас составление КОД происходит внесистемно), распоряжений для бэк-офиса и контроль за отлагательными условиями кредитной сделки. На базе уже реализованного решения для ЮЛ и ИП банк рассматривает возможность автоматизировать кредитный процесс для физических лиц», — сказал эксперт «Фора-Банка».

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