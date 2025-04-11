Банк «Урал ФД» автоматизировал процесс взыскания просроченной задолженности розничных клиентов с помощью FIS Collection

АО КБ «Урал ФД» (финансовый бренд «Дом.ру»), коммерческий банк Пермского края, внедрил систему FIS Collection для автоматизации возврата просроченной задолженности розничных клиентов. Банк получил инструмент сквозной автоматизации всех стадий взыскания: от обработки первичной задолженности контакт-центром до реализации поздних стадий взыскания. Об этом CNews сообщили представители FIS.

«В связи с принятием ФЗ №467-ФЗ от 04.08.2023 г. (дополнение к ФЗ №230-ФЗ от 03.07.2016) нам потребовалось применение единой платформы для работы с просроченной задолженностью, отвечающей законодательным требованиям. Создание сквозного бизнес-процесса с применением FIS Collection позволяет добиться единообразного подхода, автоматизировать процессы, ранее осуществлявшиеся в ручном режиме, и, соответственно, повысить уровень контроля за всей процедурой взыскания (сроки, требования законодательства, эффективность принятия управленческих решений). По итогам внедрения мы получили комплексную оптимизацию процессов Банка по работе с проблемной задолженностью клиентов», — отметил Кирилл Болтрушевич, исполнительный директор АО КБ «Урал ФД».

Команда FIS в «Урал ФД» автоматизировала soft и hard collection, а также стадию банкротства, глубоко кастомизированную под требования бизнеса. Были цифровизированы поздние стадии взыскания, судебное и исполнительное производство (в том числе взыскание с наследников, работа со страховыми случаями, цессия, мировое соглашение и списание задолженности).

По итогу проекта «Урал ФД»: автоматизировал полный цикл взыскания на единой платформе; получил настроенные стратегии collection согласно требованиям ФЗ №230-ФЗ, методологии бизнеса и меняющимся рыночным условиям; интегрировал систему взыскания с АБС и внешними сервисами — контакт-центр Genesys Outbound с телефонией и дайлером, система гарантированной доставки уведомлений (sms) и Active Directory; перевел работу с проблемным портфелем физических лиц в систему FIS.

«Мы благодарим команду банка «Урал ФД» за доверие к решению FIS Collection. Мы кастомизировали систему под особенности бизнеса: с нуля обеспечили сквозной процесс взыскания, а также настроили стратегии collection под задачи банка — с особенным вниманием к исполнению законодательства, включая классификацию клиентов, число коммуникаций и UI-формы. Для дальнейшего улучшения системы сотрудники «Урал ФД» планируют пройти интенсивное обучение low-code разработке в корпоративной академии FIS Platform», — сказал директор по развитию FIS Максим Чистяков.