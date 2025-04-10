Жители СЗФО оплатили улыбкой более 3 млн раз за I квартал 2025 года

За I квартал 2025 г. россияне совершили более 37,5 млн платежей на общую сумму почти 30 млрд руб. с помощью биометрии. Этот результат превышает общее количество транзакций за весь 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Кратный рост количества оплат и оборотов показал с начала года платёжный сервис «Оплата улыбкой». На сегодняшний день количество терминалов, поддерживающих данную технологию, больше одного млн.

Лидирующие позиции по использованию нового сервиса занимают Москва и Санкт-Петербург. Жители Северной столицы совершили более одного млн транзакций на сумму одного млрд руб.

Всего на Северо-Западный федеральный округ пришлось три млн транзакций на сумму более чем 2,9 млрд руб.

Анализ возрастных групп показывает, что основными пользователями сервиса являются люди в возрасте от 25 до 44 лет (56%). Далее следуют клиенты в возрасте от 45 до 64 лет (31%). Возрастные категории 22–24 года и старше 65 лет составляют по 5% от общего числа пользователей. И только 3% граждан в возрасте от 18 до 21 года прибегают к оплате улыбкой.

Дмитрий Малых, старший вице-президент и глава блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка: «Россия стала первой страной в мире, где оплата по биометрии приобрела массовый характер. Сервис доступен любому гражданину старше 18 лет на всей территории страны, включая присоединенные регионы. Количество транзакций за первый квартал 2025 г. уже превзошло показатели всего прошлого года. Это свидетельствует о переходе от начальной фазы внедрения инновационной технологии к этапу активного принятия ее широкими слоями населения – к «новаторам» присоединились «ранние последователи». Обычно полный цикл освоения подобных сервисов занимает три–четыре года, однако мы запустили «Оплату улыбкой» лишь летом 2023 г.».