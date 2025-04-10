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Сбербанк и МГИМО научат управлять цифровыми продуктами в магистратуре

«Школа 21» и университет в области международных отношений МГИМО помогут магистрантам стать востребованными продакт-менеджерами. Обучение подойдет тем, кто окончил бакалавриат или специалитет и хочет получить образование в сфере информационных технологий и построить международную карьеру в управлении цифровыми продуктами. Студенты смогут развить цифровые навыки и изучить деловой английский язык и научатся управлять ИТ-продуктами и продвигать их на международном рынке. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Обучение в магистратуре практико-ориентированное: участники будут решать бизнес-кейсы ИТ-компаний. Занятия будут проводиться как в формате лекций и семинаров, так и с применением методики «равный равному», где студенты будут работать в командах, обмениваться знаниями и опытом друг с другом, выполнять совместные проекты. Магистранты получат необходимые технические навыки — овладеют языками программирования, научатся разбираться в технологической архитектуре, в API и сервисах, а также изучат технологии управления продуктом, исследования, применение искусственного интеллекта в работе и иностранный язык для профессиональной коммуникации. Кроме того, студенты усовершенствуют «мягкие» компетенции, такие как умение принимать решения в условиях неопределенности, стрессоустойчивость и адаптивность к быстро меняющейся среде.

Программа будет проходить в гибридном формате. Встречи будут проходить на двух площадках — в МГИМО и московском кампусе «Школы 21». На четырехдневном интенсиве «Школы 21», который будет проходить в сопровождении продакт-менеджера, участники смогут общаться с экспертами ИТ-отрасли и развивать навыки работы в международной среде. Студенты смогут пользоваться всей инфраструктурой, библиотеками и спортивными комплексами МГИМО, а также инфраструктурой «Школы 21» по всей стране. Помимо столицы, кампусы школы открыты в Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде, Якутске, Ярославле, Магасе, Белгороде, Анадыре, Магадане, Челябинске, Южно-Сахалинске, Нижнем Новгороде и Липецке.

В рамках обучения на магистратуре особое внимание будет уделяться развитию международных профессиональных компетенций и изучению иностранных языков. Выпускники получат диплом государственного образца МГИМО и диплом о профессиональной переподготовке «Школы 21».

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