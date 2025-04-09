«Сбер Банк» (Белоруссия) автоматизировал бизнес-процессы с помощью облачной версии платформы SaluteRPA

«Сбер Банк» (Белоруссия) перешел на облачную (Software as a Service, SaaS) версию платформы для роботизации бизнес-процессов SaluteRPA от Сбербанка, чтобы заместить западные решения. Вместе со специалистами компании «СберСервис» команда белорусского банка всего за месяц перенесла необходимые алгоритмы на новую платформу без потери качества и темпов производительности. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

На платформе SaluteRPA можно работать с нейросетевой моделью GigaChat через интерфейс GigaChat API. Созданные на ней программные роботы суммируют текст, извлекают из него ключевые сущности, анализируют большие объемы данных и выполняют сложные аналитические операции. Платформа преобразует изображения в текст, находит и обрабатывает строки, абзацы и таблицы.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Платформа SaluteRPA – надежный и производительный инструмент роботизации от «Сбера», который ускоряет бизнес-процессы, экономит ресурсы, повышает производительность сотрудников и качество обслуживания клиентов. Облачная версия SaluteRPA полностью отвечает стандартам информационной безопасности по обеспечению защиты данных клиентов «Сбер Банк» (Белоруссия). Благодаря микросервисной архитектуре и встроенным механизмам защиты, SaluteRPA обеспечивает высокую производительность, устойчивость к сбоям и полное соответствие высоким стандартам кибербезопасности».

Дмитрий Подольский, исполнительный директор «Сбер Банка» (Белоруссия): «SaluteRPA — эффективный продукт, который позволил нам в короткий срок перевести несколько десятков алгоритмов с иностранной RPA-платформы меньше чем за месяц. Мы очень рады использовать это решение в своей работе, которое эффективно эксплуатируется как в периметре «Сбера», так и среди других российских компаний. Сейчас наша задача в том, чтобы предоставлять пользователям качественный уровень сервиса, при этом применяя надежные и производительные технологические продукты, которые отвечают потребностям современного белорусского банкинга».

Артем Задоя, директор Департамента координации, стандартизации и качества «СберСервиса»: «Платформа SaluteRPA универсальна и подходит как для малых предприятий, так и для крупных корпораций, обеспечивая обширный набор инструментов для эффективного решения множества бизнес-задач. Высокая скорость внедрения SaaS-версии делает платформу особенно востребованной среди клиентов как в России, так и за границей, позволяя предприятиям оперативно оптимизировать процессы и выйти на принципиально новый уровень развития».