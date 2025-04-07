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Цифровизация Внедрения ИТ в банках
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Сбербанк полностью заменил IBM-решения для управления учетными записями и доступом в информационных системах банка на собственные

Сбербанк перешел с IBM Security Identity Manager (ISIM) и IBM Security Access Manager (ISAM) на отечественные решения Platform V IDM и Platform V IAM SE от «СберТеха», разработчика ПО. Инструменты предназначены для обеспечения полного жизненного цикла учетных записей, поддержки управления пользователями и их полномочиями. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новые решения упростили доступ сотрудников в системы банка и повысили безопасность. Теперь войти можно по многофакторной и беспарольной аутентификации, есть и другие способы входа. Доступен единый вход (single sign-on) в разные системы банка. В зависимости от важности данных и уровня риска применяется соответствующая степень защиты. Централизованное управление учетными записями сотрудников ускорило кадровые процессы. Внедрение решений также позволило подключать новые сервисы с оптимальным использованием ресурсов, не создавая дополнительной нагрузки на ИТ-подразделения. Системы можно интегрировать с IDM в фоновом режиме, без перерывов в работе. Более того, переход на Platform V позволяет внедрять биометрию.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Переход на новые решения в такой крупной компании, как Сбер, потребовал тщательного планирования и координации действий между сотнями подразделений. В процессе мы заменили много legacy-решений, обеспечивая непрерывность работы всех сервисов, и поддержали новые, повышенные требования кибербезопасности, законодательства и процессов банка. С IAM интегрировано более 900 систем банка, с IDM — более 400. Создано 15 млн управляемых учетных записей».

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