Сбербанк поможет бизнесу сэкономить с гибкой подпиской «СберБизнес Прайм»

У Сбербанка появилась подписка для бизнеса — «СберБизнес Прайм». С ней предприниматели могут получить доступ к банковским и небанковским сервисам, бонусам и скидкам. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Подписку можно настроить под потребности своего бизнеса, выбрав оптимальный набор услуг. В зависимости от набора выбранных параметров подписки, будет рассчитана ее стоимость индивидуально для каждого клиента. Эти параметры в любой момент можно поменять. При этом стоимость минимальной подписки ― 0 руб. В нее входит пять платежей юрлицам, переводы физлицам до 300 тыс. руб. (для ИП), внесение наличных на счет до 50 тыс. руб. Платные варианты подписки «СберБизнес Прайм» можно попробовать за 0 руб. в первый месяц для новых корпоративных клиентов.

С подпиской можно оформить «СберБизнес Карту» с бесплатным первым годом обслуживания и возможностью получать до пяти тыс. бонусов «СберБизнес Спасибо» в месяц и конвертировать их в рубли. В дополнение клиент получит бесплатные сервисы Сбербанка и партнеров для эффективного ведения бизнеса. Среди них «Юрист для бизнеса» — в него каждый месяц входят три устные консультации по правовым вопросам, три ведения переговоров от имени клиента, один звонок юриста от имени клиента, одна письменная консультация по вопросам предпринимательской деятельности, три устные правовые консультации по личным вопросам руководителей и безлимитное предоставление типовых документов и инструкций.

Входящий в подписку HR-сервис от «Работа.ру» дает право на размещение одной вакансии, замену и редактирование вакансии без ограничений, приём откликов по телефону и в виде резюме, а также доступ к базе резюме с возможностью открытия до 50 контактов соискателей в месяц.

В «Бухгалтерию для ИП» входят уведомления о приближающихся налоговых событиях, расчет авансовых платежей, итогового налога по УСН, фиксированных и дополнительных взносов, формирование платёжных поручений, а еще — подготовка декларации, её онлайн-отправка и дальнейшее отслеживание статуса.

Наконец, сервис «E-invoicing и отчетность в государственные органы» обеспечивает получение и отправку документов контрагентам, обмен документами со Сбером, получение и отправку документов с кодами маркировки, сдачу отчётности в ФНС, СФР и Росстат.

Более того, с подпиской «СберБизнес Прайм» предприниматели могут воспользоваться платными сервисами Сбербанка и партнеров на выгодных условиях. Подписчикам доступны 90-дневные пакеты интернет-эквайринга «ЮKаssа»: при обороте до 120 тыс. руб. — за 2,49 тыс. руб., до 240 тыс. — за 3,49 тыс. руб.

Привлекательны и сервисы «Моя бухгалтерия аутсорсинг» (первый месяц — за один рубль) и «Удаленная техподдержка» (500 руб. ежемесячно за дистанционное обслуживание одного рабочего места и одной кассы).

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «"Сбер" ― это не только финансовые сервисы, но и консультационная, юридическая, ИT-поддержка и другие нужные бизнесу продукты. Наши клиенты работают в разных сферах, у них разный масштаб бизнеса и разные требования к сервисам, поэтому мы разработали персонализированное решение, которое легко подстраивается под задачи конкретной организации. С подпиской «СберБизнес Прайм» можно индивидуально настроить параметры расчетно-кассового облуживания, экономить на небанковских сервисах, получать дополнительные бонусы и скидки».