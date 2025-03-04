GigaChat MAX стал помощником человека в вопросах финансового благополучия

Нейросетевая модель Сбербанка GigaChat MAX прошла аттестацию по трем важным направлениям: финансовой грамотности, банковскому и страховому делу. Тестирование проводилось в Президентской академии под наблюдением комиссии из экспертов вуза, которые разрабатывали тест для нейросети. Каждое направление было представлено 50 вопросами закрытого типа, а решение о прохождении аттестации принимались в формате зачет/незачет. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Вопросы по направлению «финансовая грамотность» включали в себя основные экономические понятия, по «банковскому делу» – принципы и ключевые аспекты деятельности банков, а по «страховому делу» касались функций страхования и участников страхового рынка. Для успешного прохождения аттестации GigaChat должен был ответить правильно минимум на половину вопросов – такой уровень оценки применяется при аттестации студентов первого курса бакалавриата по специальности «Экономика и финансы». GigaChat прошел тестирование, ответив правильно в среднем по каждому направлению на 70% вопросов.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Один из главных фокусов «Сбера» в ближайшие годы – это развитие персональных помощников на базе искусственного интеллекта. Конечно, итоговое решение по вопросам финансов и страхования каждый человек примет самостоятельно, но теперь любой желающий сможет воспользоваться для этого и помощью искусственного интеллекта. Успешная аттестация нейросети «Сбера» открывает новые возможности для повышения уровня финансовой грамотности россиян. Следующий шаг в развитии партнерства «Сбера» и Президентской академии в этом направлении – подготовка нейросетевой модели «Сбера» GigaChat MAX к сдаче экзамена на бакалавра по экономике и финансам».

Алексей Комиссаров, ректор Президентской академии: «Президентская академия в сотрудничестве со «Сбером» сделали важный шаг на пути к развитию ИИ-инструмента, способного облегчить жизни миллионов людей. Благодаря аттестации нейросети GigaChat MAX, которую провели эксперты нашего вуза, российские пользователи смогут принимать обоснованные решения в вопросах финансового планирования и обучаться финансовой грамотности. Совместные усилия мы направили на то, чтобы сделать этот инструмент еще более качественным».

Раннее GigaChat успешно справился с ЕГЭ по обществознанию для поступления в университет и одним из первых в мире сдал выпускной экзамен медицинского вуза по направлению подготовки «Лечебное дело», необходимый для получения квалификации «врач-лечебник».

Доступ к GigaChat MAX открыт для компаний через облачный API.