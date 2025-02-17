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Россияне смогут расплачиваться QR-кодом «Сбера» в Белоруссии

Посещая Белоруссию, россияне смогут удобно оплачивать покупки и услуги с помощью привычного сервиса – QR-кода «Сбера». Рассчитаться QR-кодом за товары и услуги в магазинах, гостиницах, ресторанах и других местах можно будет в терминалах с логотипом популярного в Белоруссии сервиса «Оплати».

Для этого достаточно будет показать QR-код из приложения «СберБанк Онлайн». До конца февраля 2025 г. к новому способу оплаты подключат 50 тыс. торговых точек в разных областях Белоруссии, а первые торговые точки будут принимать оплату таким способом уже в конце декабря. Полный список партнёров сервиса будет доступен на сайте сервиса.

В ноябре 2024 г. белорусский банк Белинвестбанк предоставил своим гражданам оплату по QR-коду в России через терминалы «Сбера» по технологии multiQR. «Сбер» развивает собственную QR-платформу с 2019 г. Сегодня multiQR реализован на 2 млн терминалов по всей России, сервисом пользуются более 17 млн человек в месяц.

Ранее «Сбер» реализовал сервис оплаты по QR для российских туристов в Таджикистане.

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