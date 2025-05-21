Резко выросли поставки китайских банкоматов в Россию

Поставки в Россию китайских банкоматов взлетели в апреле 2025 г. более чем в три раза, и по деньгам, и по объему в тоннах и штуках. Это несмотря на то, что после ухода из страны западных вендоров в стране уже производятся отечественные аппараты.



Поставки выросли втрое

В апреле 2025 г. поставки в Россию банкоматов из Китая выросли в денежном выражении в 3,2 раза по отношению к марту и достигли $5,9 млн., выяснили РИА «Новости», проанализировав данные китайской статслужбы.

В физическом выражении рост оказался еще значительнее. Общий объем экспорта в апреле насчитывает 431 тонну, что больше предыдущего месяца в 3,4 раза и является максимумом с декабря 2024 г.

Всего было поставлено 854 банкоматов. Это в 3,1 раза выше мартовского показателя.

Мировой лидер по закупкам

По итогам апреля 2025 г. Россия выбилась в лидеры, заняв первое место среди главных мировых покупателей банкоматов.

Прокуратура Республики Коми Ежемесячно в Россию завозятся сотни банкоматов китайского производства

Суммы закупок других стран, вошедших в первую пятерку сильно не дотягивают до российских — у Пакистана это $931,5 тыс., у Аргентины — $865,8 тыс., у Таиланда — $815,3 тыс., у Нигерии — $ 803 тыс. Также в лидерах оказались Португалия, Йемен, ЮАР, Грузия и Румыния, пишет агентство.

Из-за событий 24 февраля 2022 г. Россию спешно покинули две американские компании — Diebold Nixdorf и NCR., одни из крупнейших производителей банкоматов в мире, и прекратили техническую поддержку ранее проданных устройств. Крупнейший банк России по числу клиентов Сбербанк запустил использование китайских аппаратов по приему и выдаче наличных денег в начале 2023 г. в рамках пилотного проекта, а в сентябре 2023 г. стало известно, что он готовится к массовому внедрению в свою сеть банкоматов китайского производства.

Российское производство

Российская банковская сфера не спешит отказываться от иностранных АТМ (Automated Teller Machine) на отечественные, поскольку они проигрывают иностранным по функциональности, а стоят примерно столько же.

Правда, специалисты Сбербанка еще в апреле 2023 г. создали суперсовременную модель, которая за счет отсутствия целого ряда компонентов (картоприемника, сенсора для бесконтактных карт и клавиатуры для набора PIN-кода) стоит примерно на 15% дешевле полноценных банкоматов. Ее осознанно лишили картоприемника, взаимодействие осуществляется только со смартфоном, поэтому для работы с ним придется купить мобильник с NFC-чипом.

В июне 2023 г. CNews писал, что в Москве началась сборка отечественных банкоматов на базе российских процессоров «Эльбрус» разработки МЦСТ. За ними стоит компания ООО «Банковские и финансовые системы» («АТМ маркет», BFS), которая намерена выпускать до 15 тыс. устройств в год, хотя с производством «Эльбрусов» после 24 февраля 2022 г. возникли некоторые затруднения — они выпускались силами тайваньской компании TSMC, которая отказалась производить российские CPU и не спешила отдавать уже готовые партии.

В феврале 2024 г. Московский производитель банкоматов «САГА Технологии» ввел в эксплуатацию линию конвейерной сборки банкоматов, которая позволит выпускать более 300 устройств в месяц. В 2022 г. компания получила патент на разработку банкомата с рециркуляцией денег, который в этом же году был внесен в реестр отечественного оборудования Минпромторга России. А в 2023 г. разработка получила сертификацию Центробанка России.