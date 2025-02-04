2025 год в Москве начинается с улыбок

За январь 2025 г. жители столицы совершили более 525 тыс. транзакций с помощью сервиса Сбербанка «Оплата улыбкой». Средний чек оплаты по биометрии в Москве — 1,3 тыс. руб., а сумма самой крупной покупки превысила 3,95 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

На начало 2025 г. в торговых точках Москвы установлено уже более 100 тыс. новых сенсорных терминалов Сбербанка с возможностью оплаты не только по картам и QR, но и по биометрии.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «В наступившем году москвичи вновь демонстрируют свою открытость к инновациям. Сервис «Оплата улыбкой» — это не только максимально удобный, но и безопасный способ совершать покупки. "Сбер" одним из первых в стране, опережая рынок, начал развивать оплату по биометрии. И с каждым годом эта технология становится всё более популярной, в том числе среди жителей столицы».

Напомним, что с декабря 2024 г. оплатить покупки улыбкой может любой житель России. Необязательно быть клиентом Сбербанка — подключить такую оплату можно в личном кабинете Сбер ID.