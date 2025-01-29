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«Т-Банк» стал первым в России банком, импортозаместившим технологический корпоративный центр сертификации

«Т-Банк» сообщил о завершении миграции с центра сертификации Microsoft СА на отечественное решение SafeTech CA. CA (Certification Authority) является ключевым компонентом в инфраструктуре открытых ключей – выдает, приостанавливает и отзывает сертификаты, используемые внутри компании для различных технологических нужд. Таким образом, «Т-Банк» стал первой в стране финансовой организацией, кто отказался от иностранного CA в пользу решения российского вендора. Об этом CNews сообщили представители компании SafeTech.

Переход с Microsoft СА на SafeTech CA был полностью бесшовный благодаря реализованной в отечественном продукте возможности импорта самих сертификатов и шаблонов из Microsoft СА.

Пилотный проект в кредитной организации продлился 4,5 месяца. В ходе тестирования было проверено множество различных сценариев использования СА во внутренней инфраструктуре Банка, возможности продуктового REST API в части интеграции во внутренние бизнес-процессы, и даже возможности команды разработки вендора на предмет доработок тех или иных дополнительных функций. Было выпущено несколько тысяч технологических сертификатов для различных типов устройств и различных операционных систем Windows и Linux.

«Замена зарубежных компонентов инфраструктуры на отечественные средства защиты информации (СЗИ) – приоритетное направление для «Т-Банка». В рамках этого проекта мы рассматривали многие решения и остановили свой выбор на решении компании SafeTech. Гибкость в интеграции и настройке позволила нам сохранить текущую инфраструктуру и повысить эффективность работы за счет внедрения более оптимизированных и современных технологий», – отметил вице-президент, технический директор «Т-Банка» Олег Щербаков.

«Т-Банк еще раз подтвердил свою репутацию одного из самых технологичных банков страны, первым завершившим подобный проект миграции. Мы рады, что наше решение выполнило все поставленные задачи. И мы видим, что активно растет интерес к данной теме и нашему продукту не только со стороны кредитных организаций, но и со стороны ТЭК, государственных организаций, телекомов и т. д.», – отметил генеральный директор SafeTech Lab Александр Санин.

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