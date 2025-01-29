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«Долинск банк» перевел работу с обращениями юрлиц в режим 24/7, с решением Dynamika Call-центр

Компания Dynamika расширила функциональность внедренного ранее call-центра в «Долинск банке». Теперь специалисты могут работать с юридическими лицами. Решение позволило сотрудникам колл-центра получать данные по клиенту и банковским продуктам в один клик, а также оперативно консультировать и выполнять ряд действий по счету. Об этом CNews сообщили представители Dynamika.

Карточка организации автоматически определяется по номеру телефона входящего звонка. Во время звонка сотрудник колл-центра видит информацию об организации, все продукты клиента. В зависимости от запроса специалист может проконсультировать или выполнить операции по счету: создать выписку, распечатать договор, сформировать заявку на новый продукт и другие операции необходимые для консультации. Оперативность в обработке запросов повысила лояльность клиентов и их удовлетворенность работой с банком.

В результате внедрения программного обеспечения в работу колл-центра «Долинск банка» сотрудники стали оперативнее консультировать клиентов по телефону. Удобный интерфейс, поиск необходимой информации по ИНН, ОГРН, Наименованию организации, а также ФИО и номеру телефона клиента. Быстрый отклик программы позволил качественно обрабатывать запросы при обращении и выполнять основные операции в разы быстрее.

В «Долинск банке» уже успешно внедрено несколько решений компании Dynamika: фронт-офис для УТО, рабочее место представителя (мобильное приложение), Debt Collection, «Кредитный конвейер». Все они реализованы на платформе Dynamika и бесшовно интегрируются между собой. Сотрудничество компании Dynamika и Долинск банка продолжается как по развитию текущих, так и по внедрению новых решений.

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