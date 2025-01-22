Российский разработчик ИТ-решений Ensi и Т-Банк стали технологическими партнерами

Российский разработчик ИТ-решений Ensi и Т-Банк заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество позволит предлагать клиенту ИТ-инструменты для бизнеса. Все решения Ensi — это полностью российская разработка, состоят в реестре отечественного ПО.

Т-Банк делает акцент на создании технологий, которые меняют финтех и делают жизнь клиентов лучше и проще. В рамках этой стратегии Т-Банк самостоятельно разрабатывает сложные инструменты и интегрирует свои продукты в уже существующие на рынке решения. Одним из таких решений стал агрегатор платежных сервисов Ensi ApiPay, с которым был интегрирован сервис приема онлайн-платежей и переводов «Т-Касса» для проведения платежей по банковской карте с помощью сервисов Mir Pay, T-Pay, SberPay и Системы быстрых платежей (СБП).

Ensi ApiPay представляет собой готовый коннектор к различным банкам для обработки платежей в интернет-магазинах. Такой сервис позволяет бизнесу снизить затраты и время на самостоятельную интеграцию с платежными системами. При этом он обеспечивает низкий порог входа и безопасность данных во время проведения транзакций.

Егор Волков, генеральный директор Ensi, сказал: «Среди наших клиентов и на рынке электронной торговли в целом платежные инструменты Т-Банка крайне востребованы. С помощью Ensi ApiPay мы упрощаем их подключение, отчего выигрывают и ритейлеры, и их конечные клиенты».