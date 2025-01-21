«Т-Банк» запустил институт доверенных лиц онлайн для премиальных клиентов

«Т-Банк» запустил институт доверенных лиц онлайн для премиум-клиентов — сервис банка, с помощью которого клиенты смогут предоставить управление своими счетами другим лицам онлайн в пару кликов. Ранее сервис был доступен только клиентам Private в «Т-Банке». Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Теперь клиенты с подключенным сервисом T-Premium могут открыть доступ к выбранным банковским или брокерским счетам для родственника, друга, инвестиционного советника или личного ассистента без посещения офиса или нотариальной конторы.

Доступ к выбранному счету может получить один или несколько человек. Например, клиент может распределить счета между членами семьи, помощниками, личными ассистентами — для регулярных платежей (за детские сады, школы, кружки и так далее) или проектных задач (например, выделить отдельный счет с бюджетом на строительство дома или организацию отпуска).

Доверенным лицом можно назначить только другого клиента «Т-Банка» — независимо от его уровня обслуживания. Для каждого человека можно открыть разные счета и разрешить для них разный уровень доступа и возможность осуществления различных операций, другие счета он не увидит. Оформить онлайн-доверенность смогут премиальные клиенты, у которых на счетах в «Т-Банке» суммарно больше 5 млн руб.

Какие операции можно доверить онлайн

В приложении «Т-Банка» можно передать управление дебетовыми и накопительными счетами, чтобы доверенное лицо могло совершать переводы между счетами, к которым открыт доступ, и с этих счетов на другие. Среди функций, которые можно будет доверить онлайн в будущем, — открытие новых счетов и вкладов, их пополнения и переводы с них, любые платежи, общение с представителями банка в чатах, по телефону и на личных встречах, получение выписок и справок. Еще у доверенных лиц скоро появится возможность пользоваться услугами инкассации и доставки наличных.

С помощью онлайн-доверенности можно передать управление брокерским счетом в «Т-Инвестициях». Доверитель может разрешить покупку и продажу доступных ему активов (ценных бумаг, включая участие в IPO, валют, паев биржевых фондов и другого). В «Т-Инвестициях» также можно разрешить другому человеку общаться с представителями брокера в чатах и по телефону, просматривать счета, налоговые и брокерские отчеты, настраивать списки избранного. В ближайшее время клиенты инвестиционного сервиса также смогут доверить управление маржинальной торговлей, SMS-подтверждениями, овернайтами и автоследованием, открытие новых брокерских счетов и покупку бумаг с карты.

Дилшод Ибрагимов, директор по развитию премиальных инвестиционных сервисов «Т-Банка»: «У современного человека появляется все больше задач, связанных с распределением капитала: оплата образования детей, покупка и ремонт недвижимости, проведение операций с акциями, управление инвестиционным портфелем. Для каждой задачи есть свои помощники, но обычно, чтобы сделать им необходимые доступы к счетам, нужно лично посетить офис банка или нотариуса. При росте капитала и количества помощников на это приходится тратить все больше времени. Мы упростили этот процесс, первыми на рынке запустив институт доверенных лиц полностью в онлайне. Теперь не надо идти к нотариусу или в отделение банка, собирать необходимые документы — и проходить весь процесс заново в случае необходимости внесения изменений. Оформить доверенность можно прямо в приложении в несколько кликов, открыв помощникам все необходимые доступы, — и доверенное лицо получит доступ к счетам в этот же день. Управлять доверенностью также можно онлайн: поменять настройки или полностью отозвать. Это экономит время и расширяет границы привычного daily- и lifestyle-банкинга, а также управления капиталом».

Как оформить доверенность онлайн

Чтобы оформить доверенность в мобильном приложении банка или брокера, нужно выбрать из списка контактов клиента «Т-Банка», который будет управлять соответствующим счетом, и определить функции, которые станут ему доступны. Как только указанный человек примет доверенность, владелец счета получит уведомление о предоставлении прав доступа. В приложении в любой момент можно заменить список операций, которые может совершать доверенное лицо, или полностью отозвать доверенность.

Процесс оформления доверенности и открытия доступа к счетам проходит с соблюдением всех стандартов безопасности. Доверитель может отозвать или изменить доверенность в любой момент в приложении «Т-Банка» или через службу поддержки. При оформлении доверенности проводится проверка доверенного лица, также может быть запрошено подтверждение личности доверителя с помощью селфи. Если хотя бы у одного из клиентов обнаружены подозрительные операции, действие доверенности приостанавливается автоматически.

После подписания доверенности и проверок у доверенного лица появится отдельный профиль в личном кабинете, где будут отражаться счета доверителя. Таким образом, счета невозможно перепутать или передать третьим лицам. Для удобства в зависимости от того, к какому из счетов выдан доступ, доверенное лицо может использовать различные платформы экосистемы «Т-Банка»: мобильный банк, приложение «Т-Инвестиций» и веб-терминал.